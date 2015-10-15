Karşılıksız çekte yüzde 15'lik artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Ocak-Eylül 2015 dönemini kapsayan 9 aylık sürede, karşılıksız çek adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Eylül ayında, adet bazında en fazla karşılıksız çek işlemi İstanbul'da gerçekleşti.

Bloomberght’de yer alan habere göre; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Ocak-Eylül dönemine ait çek bilgilerini açıkladı. Buna göre; Ocak-Eylül 2015 dönemini kapsayan 9 aylık sürede, karşılıksız çek adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarken, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarındaki artış ise yüzde 41 oranında gerçekleşti. 2015'in ilk 9 ayında bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı 17 milyon adede ulaşırken, bu çeklerin parasal tutarı da 487 milyar TL oldu. Bu dönemde ibraz edilen çek sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artarken, çek adedi yüzde 2 azaldı.

Ocak-Eylül 2015 döneminde parasal tutarı 19,7 milyar TL'yi bulan 557 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Bununla birlikte, aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 2,9 milyar TL tutarındaki 109 bin adet çek daha sonra ödendi.

Eylül ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet olarak yüzde 3,4 ve tutar olarak yüzde 3,8 oldu. Ocak-Eylül 2015'i kapsayan 9 aylık dönemde ise karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 3,3 ve tutar bazında 0,9 puanlık artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

En fazla karşılıksız çek İstanbul'da

Eylül ayında, adet bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, ve Bursa oldu. Tutar olarak en fazla karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bulunduğu illerde ise İstanbul yine ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir ve Kocaeli izledi.

Eylül ayında, tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,6 oranla Bingöl oldu. Bingöl'ü sırasıyla, yüzde 11,8 ile Bitlis, yüzde 10,1 ile Hakkari, yüzde 9,3 ile Artvin ve yüzde 9,3 oranla Van takip etti. Tutar olarak en düşük karşılıksız çek oranına sahip iller ise Bolu, Karaman ve Karabük olarak sıralandı.