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Ekonomi

Karşılıksız çekte patlama

Protestolu senet tutarı ekim ayında yüzde 22 artarak, 693 milyon YTL’ye çıktı. Senet sayısı da yüzde 18 artışla 152 bini aştı.

17 Aralık 2008 02:00

Protestolu senet tutarı ekim ayında yüzde 22 artarak, 693 milyon YTL’ye çıktı. Protestolu senet sayısı da yüzde 18 artışla 152 bini aştı. Böylece protestolu senetler, hem sayı hem de tutarda aylık bazda en yüksek düzeyine ulaştı.

Merkez Bankası verilerine göre, protestolu senet tutarı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 22 artarak 570 milyon 21 bin YTL’den 693 milyon 946 bin YTL oldu. Aynı dönemde protestolu senet sayısı yüzde 18 artarak 129 bin 43’ten 152 bin 111’e çıktı.

Geçen yıla göre yüzde 14 arttı

Ocak - ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre protestolu senet tutarı yüzde 14 artarak 4 milyar 663 milyon YTL’den 5 milyar 316 milyon YTL’ye çıktı.

Aynı dönemde protestolu senet sayısı yüzde 7 artarak 1 milyondan 194 binden 1 milyon 276 bine yükseldi.

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