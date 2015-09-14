Karşılıksız çekler artıyor

Ocak-Ağustos döneminde karşılıksız çek adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarken, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarındaki artış ise yüzde 49 olarak gerçekleşti.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, Ocak–Ağustos döneminde karşılıksız işlem yapılan çeklerin parasal tutarı yüzde 49 artışla 17.6 milyar TL oldu. Aynı dönemde karşılıksız çeklerin adedi ise yüzde 21 artışla 490,000 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 2.5 milyar TL tutarındaki 94,000 adet çek daha sonra ödendi.

2015'in ilk sekiz ayında bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı 15 milyon adede ulaşırken, bu çeklerin parasal tutarı da 429 milyar TL oldu. Bu dönemde ibraz edilen çek sayısı geçen yıla göre yüzde 16, çek adedi ise yüzde 4 arttı. Ağustos ayında, adet bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Tutar olarak en fazla karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bulunduğu illerde ise İstanbul yine ilk sırada yer alırken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli izledi.