Karşılıksız çeklerin tutarı yüzde 74 arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, 2015’in ilk çeyreğinde karşılıksız çekler hem adet hem de tutar olarak rekor kırdı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Ocak-Mart dönemine ait karşılıksız çek verilerine göre, Ocak – Mart 2015 döneminde, karşılıksız çek adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarken, karşılıksız çıkan çeklerin tutarı ise yine aynı dönemde yüzde 74 artışla 7,5 milyar liraya çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, bankalara bu yılın ilk çeyreğinde ibraz edilen çek sayısı, geçen yıl olduğu gibi 5,4 milyon adette kaldı. Ancak, bu dönemde, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarları, geçen yılın aynı dönemindeki 133,5 milyar liradan, yüzde 14 artarak 152,2 milyar liraya çıktı.

Böylece, geçen yılın ilk çeyreğinde ortalama 24.720 lira düzeyindeyken, bu yılın aynı döneminde 28.185 liraya yükseldi.

Buna göre, Ocak – Mart 2015 döneminde, karşılıksız çek adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı ise yüzde 74 oranında artışla 4,3 milyar liradan, 7,5 milyar liraya yükseldi.

Ocak – Mart 2015 döneminde, parasal tutarı 7,5 milyar lira olan 173.000 adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 gerileyerek 25.262 adete düştü.

Karşılıksız çıktıktan sonra ödenen çeklerde miktar bazında ise büyük düşüş yaşandı. Aynı dönemler itibarıyla karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çeklerin tutarı yüzde 69 gerileme ile 650 milyon lira oldu.

Mart 2015 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet olarak yüzde 3,2 ve tutar olarak yüzde 4,3 oldu. 2014 yılı sonunda bu oranlar adet olarak yüzde 2,9 tutar olarak yüzde 3,3 idi.