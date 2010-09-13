-KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISI YÜZDE 53,2 AZALDI ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı bu yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,2 azalarak 638 bin 841'e geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2009 yılı 8 ayında 1 milyon 366 bin 2 adet idi. Bankalarca Merkez Bankası'na yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankası tarafından duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra ödemiş çek sayısı bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42,6 azalarak 441 bin 906'ya indi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 770 bin 615'ti. -YILLIK BAZDA YÜZDE 53,5 GERİLEME- Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 azalarak 141 bin 954'ten 65 bin 868'e indi. Bankalar tarafından Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankası tarafından duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı Ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 azalarak 82 bin 40'tan 38 bin 258'e düştü. -AYLIK BAZDA YÜZDE 18,3 DÜŞÜŞ- Ağustos ayında bir önceki aya göre Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı yüzde 18,3 azalarak 80 bin 675'ten 65 bin 868'e geriledi. Birikimli karşılıksız çek sayısı ise yüzde 11,5 artarak 572 bin 973'ten 638 bin 841'e yükseldi. Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı ise Ağustos ayında bir önceki aya göre, yüzde 9,5 artarak 403 bin 648'den 441 bin 906'ya yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre yıllar ve 2009 ve 2010 yılı aylar itibarıyla karşılıksız çek sayısı şöyle belirlendi: . Birikimli Birikimli Banka Birikimli Aylar Banka Banka Mahkeme Mahkeme Ödeme Banka Ödeme Yıllar Bildirimi Bildirimi Kararları Kararları Bildirimi Bildirimleri -------- ---------- ----------- --------- --------- ---------- ------------- 2000 798.438 798.438 39.102 39.102 - - 2001 1.179.299 1.977.737 20.030 59.132 - - 2002 742.968 2.720.705 5.525 64.657 - - 2003 831.302 3.552.007 18.340 82.997 220.237 899.449 2004 110.000 893.939 7.490 70.672 66.737 568.237 2005 103.424 1.006.557 3.930 95.978 68.993 622.275 2006 112.175 1.144.740 4.395 67.875 78.064 714.660 2007 106.624 1.324.664 4.144 72.502 64.010 829.146 2008 147.392 1.537.194 5.306 76.782 63.055 912.178 2009 .Ocak 195.825 195.825 5.972 5.972 108.044 108.044 .Şubat 149.186 345.011 6.613 12.585 86.970 195.014 .Mart 170.959 515.970 7.119 19.704 86.243 281.257 .Nisan 194.837 710.807 7.949 27.653 108.676 389.933 .Mayıs 165.314 876.121 5.484 33.137 91.541 481.474 .Haziran 181.552 1.057.673 7.891 41.028 111.660 593.134 .Temmuz 166.375 1.224.048 4.146 45.174 95.441 688.575 .Ağustos 141.954 1.366.002 2.842 48.016 82.040 770.615 .Eylül 142.502 1.508.504 7.133 55.149 80.975 851.590 .Ekim 154.277 1.662.781 12.170 67.319 99.551 951.141 .Kasım 113,584 1.776.365 9.720 77.039 71.538 1.022.679 .Aralık 134.285 1.910.650 5.895 82.934 94.304 1.116.983 2010 .Ocak 102.912 102.912 8.511 8.511 66.892 66.892 .Şubat 83.897 186.809 7.931 16.442 64.161 131.053 .Mart 77.312 264.121 5.733 22.175 58.221 189.274 .Nisan 83.823 347.944 4.871 27.046 64.899 254.173 .Mayıs 73.339 421.283 6.889 33.935 51.162 305.335 .Haziran 71.015 492.298 11.219 45.154 48.355 353.690 .Temmuz 80.675 572.973 9.392 54.546 49.958 403.648 .Ağustos 65.868 638.841 16.369 70.915 38.258 441.906