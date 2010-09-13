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Ekonomi

KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISI YÜZDE 53,2 AZALDI ANKARA (A.A)

13 Eylül 2010 17:18

-KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISI YÜZDE 53,2 AZALDI ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı bu yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,2 azalarak 638 bin 841'e geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2009 yılı 8 ayında 1 milyon 366 bin 2 adet idi. Bankalarca Merkez Bankası'na yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankası tarafından duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra ödemiş çek sayısı bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42,6 azalarak 441 bin 906'ya indi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 770 bin 615'ti. -YILLIK BAZDA YÜZDE 53,5 GERİLEME- Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 azalarak 141 bin 954'ten 65 bin 868'e indi. Bankalar tarafından Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankası tarafından duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı Ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 azalarak 82 bin 40'tan 38 bin 258'e düştü. -AYLIK BAZDA YÜZDE 18,3 DÜŞÜŞ- Ağustos ayında bir önceki aya göre Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı yüzde 18,3 azalarak 80 bin 675'ten 65 bin 868'e geriledi. Birikimli karşılıksız çek sayısı ise yüzde 11,5 artarak 572 bin 973'ten 638 bin 841'e yükseldi. Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı ise Ağustos ayında bir önceki aya göre, yüzde 9,5 artarak 403 bin 648'den 441 bin 906'ya yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre yıllar ve 2009 ve 2010 yılı aylar itibarıyla karşılıksız çek sayısı şöyle belirlendi:     .                     Birikimli              Birikimli  Banka       Birikimli Aylar      Banka      Banka       Mahkeme    Mahkeme    Ödeme      Banka Ödeme Yıllar     Bildirimi  Bildirimi   Kararları  Kararları  Bildirimi Bildirimleri --------  ----------  ----------- ---------  ---------  ---------- ------------- 2000       798.438      798.438     39.102    39.102        -          -  2001     1.179.299    1.977.737     20.030    59.132        -          - 2002       742.968    2.720.705      5.525    64.657        -          - 2003       831.302    3.552.007     18.340    82.997     220.237     899.449 2004       110.000      893.939      7.490    70.672      66.737     568.237 2005       103.424    1.006.557      3.930    95.978      68.993     622.275 2006       112.175    1.144.740      4.395    67.875      78.064     714.660 2007       106.624    1.324.664      4.144    72.502      64.010     829.146 2008       147.392    1.537.194      5.306    76.782      63.055     912.178 2009 .Ocak      195.825      195.825      5.972    5.972      108.044     108.044 .Şubat     149.186      345.011      6.613   12.585       86.970     195.014 .Mart      170.959      515.970      7.119   19.704       86.243     281.257 .Nisan     194.837      710.807      7.949   27.653      108.676     389.933 .Mayıs     165.314      876.121      5.484   33.137       91.541     481.474 .Haziran   181.552    1.057.673      7.891   41.028      111.660     593.134 .Temmuz    166.375    1.224.048      4.146   45.174       95.441     688.575 .Ağustos   141.954    1.366.002      2.842   48.016       82.040     770.615 .Eylül     142.502    1.508.504      7.133   55.149       80.975     851.590 .Ekim      154.277    1.662.781     12.170   67.319       99.551     951.141 .Kasım     113,584    1.776.365      9.720   77.039       71.538   1.022.679 .Aralık    134.285    1.910.650      5.895   82.934       94.304   1.116.983 2010 .Ocak      102.912      102.912      8.511   8.511        66.892      66.892 .Şubat      83.897      186.809      7.931  16.442        64.161     131.053 .Mart       77.312      264.121      5.733  22.175        58.221     189.274 .Nisan      83.823      347.944      4.871  27.046        64.899     254.173 .Mayıs      73.339      421.283      6.889  33.935        51.162     305.335 .Haziran    71.015      492.298     11.219  45.154        48.355     353.690 .Temmuz     80.675      572.973      9.392  54.546        49.958     403.648 .Ağustos    65.868      638.841     16.369  70.915        38.258     441.906

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