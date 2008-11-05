Karşılıksız çek sayısı yüzde 22,2 arttı

Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 156 bin 888'e çıktı.



Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2007 yılı Ekim ayında 128 bin 416 adet idi.



Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan birikimli karşılıksız çek sayısı Ekim'de, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 12,7 artış göstererek 1 milyon 101 bin 707'den 1 milyon 241 bin 317'ye çıktı.



Mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da Ekim ayında, 2007 yılının aynı ayına göre yüzde 27,8 azalarak 9 bin 288'den 6 bin 709'a geriledi.



Yine mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı, Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına göre yaklaşık yüzde 3,8 artarak 64 bin 315 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı ayında Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı 61 bin 983 idi.



Bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 82 bin 544'den 80 bin 785'e geriledi.



Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da Ekim'de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artarak 767 bin 371 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu kapsamdaki karşılıksız çek sayısı 691 bin 617 adet olmuştu.



Aylık bazda artış



Ekim ayında bir önceki aya göre Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı yüzde 17,2, birikimli karşılıksız çek sayısı yüzde 14,5 yükselirken, mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı yüzde 5,2 oranında azaldı.



Aynı dönemde mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı yüzde 11,6, bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı yüzde 7, duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da yüzde 11,8 artış gösterdi.

