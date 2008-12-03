Karşılıksız çek sayısı kasımda yüzde 27 arttı

Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 27,4 artarak 148 bin 485'e çıktı.



Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2007 yılı Kasım ayında 116 bin 533 adet idi.



Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan birikimli karşılıksız çek sayısı Kasımda, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 14,1 artış göstererek 1 milyon 218 bin 240'dan 1 milyon 389 bin 802'ye çıktı.



Mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da Kasım ayında, 2007 yılının aynı ayına göre yüzde 33,2 artarak 5 bin 375'den 7 bin 161'a yükseldi.



Yine mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı, Kasım ayında, geçen yılın Kasım ayına göre yaklaşık yüzde 6,1 artarak 71 bin 476 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı ayında Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı 67 bin 358 idi.



Bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı Kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 73 bin 519'dan 81 bin 752'e çıktı.



Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da Kasım'da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 849 bin 123 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu kapsamdaki karşılıksız çek sayısı 765 bin 136 adet olmuştu.



Aylık artış



Kasım ayında bir önceki aya göre Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı yüzde 5,3 azalırken, birikimli karşılıksız çek sayısı yaklaşık yüzde 12, mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı yüzde 6,7 oranında arttı.



Aynı dönemde, mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı yüzde 11,1, bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı yüzde 1,2, duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da yüzde 10,6 artış gösterdi.

