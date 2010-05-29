Karşılıksız çek sayısı 2 milyona ulaştı

T24- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, ''karşılıksız çek ve protestolu senet sayısına'' ilişkin yazılı soru önergesini Merkez Bankası'nın bilgi notuyla yanıtladı.



Buna göre, 2007 yılında karşılıksız çıkan çek adedi 1 milyon 324 bin 664, tutarı ise 11 milyar 728 milyon 488 bin TL; 2008'de 1 milyon 537 bin 194, tutarı ise 15 milyar 742 milyon 589 bin TL olarak gerçekleşti.



Karşılıksız çıkan çek adedi sayısı 2009'da, 2 yıl öncesine göre yüzde 44 artışla, 1 milyon 910 bin 650'ye yükseldi. Tutar olarak da yüzde 50 artarak, 17 milyar 681 milyon 230 bin TL'ye çıktı.



Bu yılın ocak-şubat aylarında karşılıksız çıkan çek adedi 186 bin 809, tutarı ise 3 milyar 191 milyon 736 bin TL oldu.