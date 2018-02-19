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Karşılıksız aşk dehşeti; öğrenci servisine pompalıyla ateş açıp, intihar etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisi kızın bulunduğu servis midibüsüne pompalı tüfekle 5 el ateş eden Aykut Arık (25), ardından, kendisini yakalamaya çalışan polislere ateş açtı

19 Şubat 2018 14:11

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisi kızın bulunduğu servis midibüsüne pompalı tüfekle 5 el ateş eden Aykut Arık (25), ardından, kendisini yakalamaya çalışan polislere ateş açtı. Kovalamaca sırasında bir ekmek fırınına giren Arık, burada tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaralı halde servisi bölgeden uzaklaştırıp öğrencileri kurtaran sürücü Mehmet Ali Yüksel ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi\'nde meydana geldi. Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği, lise öğrencisi kızın bulunduğu öğrenci servis midibüsünü bekleyeme başladı. İçinde 10 lise öğrencisi bulunan özel bir okula ait servis ara sokağa girdiği sırada, Arık yanındaki pompalı tüfekle araca peş peşe 5 el ateş açıp, kaçtı. Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, aracı durdurmayarak yoluna devam etti.
Sürücü yaralı halde aracı bölgenin yaklaşık 1 kilometre uzağına götürerek öğrencileri yara almadan kurtardı. Sürücü Yüksel, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.
İNTİHAR ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Aykut Arık\'ın peşine düştü. Kaçan Arık takip sonucu bir sokakta kıstırıldı. \'Teslim ol\' çağrısı yapan polise ateş açan Arık, ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direnen şüpheli, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Aykut Arık\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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