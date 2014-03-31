Karşılıklı ateş açtılar



Seul’deki savunma yetkilileri Güney Kore’nin, gerçek mermilerle tatbikat yapan Kuzey Kore'nin attığı bazı top mermilerinin kendi bölgelerine düşmesi üzerine ateş açmaya karar verdiklerini bildirdi. Kuzey Kore’nin 500’den fazla, Güney Kore’nin ise 300’den fazla ateş açtığı kaydedildi.

Yetkililer, herhangi bir askeri ya da sivil tesisin hedef alınmadığını söyledi.

Güney Kore’nin sınır adaları Yeonpyeong ve Baengnyeaong’da yaşayanlar önlem olarak sığınaklara götürüldü. 2012 yılının kasıma yılında Yeonpyeong adasında dört kişi Kuzey Kore’den açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Kuzey Kore’nin Seul’u batı kıyılarındaki deniz kuvvetlerine ait gemilerini kontrol etmesini tavsiye ederek tatbikat konusunda önceden uyardığı belirtildi. Kuzey Kore, normalde Güney Kore’yi tatbikatlar konusunda uyarmıyor.

Çin, karşılıklı ateş açılması sonrası Kore Yarımadası’nda sükûnet çağrısında bulundu.