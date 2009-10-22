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Karşılama töreni için DTP hakkında soruşturma başlatıldı

22 Ekim 2009 03:00

T24 - Türkiye'ye gelerek teslim olan teröristlerin karşılanması sırasında yapılan törenlerle ilgili Yargıtay Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mahmur ve Kandil'den 34 kişinin karşılama töreninde atılan sloganlar ve Öcalan posterleri nedeniyle Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, DTP hakkında soruşturma başlattı.

Yargıtay daha önce partinin kapatılması için açtığı davaya ek olarak salı gününden beri yaşananları, Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ve Siyasi Partiler Yasası'ndaki belirtilen sınırlar çerçevesinde değerlendirecek. Eğer Anayasa ve yasalara aykırı bir durum tespit edilirse kapatma davasına bir dosya daha eklenecek.

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