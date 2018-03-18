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KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL Küçükçekmece D-100 Karayolu, Sefaköy mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı

18 Mart 2018 09:55

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL
Küçükçekmece D-100 Karayolu, Sefaköy mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpan aracın sürücüsü durmayarak  kayıplara karıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişiye yoldan geçen sürücüler yardıma koştu. 

Kaza Küçükçekmece D -100 Karayolu, Sefaköy mevkii Bakırköy istikametinde akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye, plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü durmayarak kaçarken, çarpmanın etkisiyle savrulan kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücüler hemen yaralının yardımına koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının üzerinden kimlik çıkmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri vatandaşlardan olay ile ilgili bilgi alarak kaçan sürücüyü ve kullandığı aracın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Yerde yatan yaralı
-İnsanların yardım etmesi
-Ambulanstan görüntü
-Sağlık ekibinin müdahalesi
-Genel ve detaylar 

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