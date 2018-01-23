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Karşı şeride geçen otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı: 2 ölü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

23 Ocak 2018 19:25

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 07.30 sıralarında, E- 88 yolunun Saraykent mevkisinde meydana geldi. Akdağmadeni\'nden Sorgun yönüne giden Fehmi Öztürk (54) yönetimindeki 66 NH 829 plakalı otomobil, Saraykent yakınlarında kontrolden çıkıp, bölünmüş yolun yaklaşık 1 metrelik refüj çukurunu aşarak, karşı yola geçti. Öztürk, otomobiliyle, şeridinde giden Ali Hıdır Kurşun\'un kullandığı 16 KE 827 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fehmi Öztürk ve araçta bulunan eşi Müşide Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü Ali Hıdır Kurşun ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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