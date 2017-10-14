Karşı Lig'in yeni sezonu başlıyor: Futbolda cinsiyetçiliğe son!

Uluslararası #FootballPeople Eylem Haftası’nda, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin başlattığı #FutboldaCinsiyetçiliğeSon kampanyasını, Karşı Lig yarın (15 Ekim Pazar) yeni sezon açılışıyla selamlıyor.

Futbolda yaşanan her türlü ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmak için Fare Network’ün dünya çapında organize ettiği #FootballPeople Eylem Haftaları, bu yıl 5-19 Ekim 2017 tarihleri arasında bir dizi etkinlik ve kampanya ile sürüyor. Türkiye’den #FutboldaCinsiyetçiliğeSon sosyal medya kampanyasıyla eylem haftasına katılan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), futbolla özdeşleşen "erkek" olmayanlara yönelik şiddet dilini kırmayı amaçlıyor.

Dernek, hangi ırktan ve cinsiyetten olursa olsun futbol oynamaya çalışan tüm bireyleri, cinsiyetçi futbol kültürüne meydan okumaya; bireysel olarak sözünü söylemeye veya takımıyla birlikte kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Yarın beşinci sezon açılışını ‘Futbolda Cinsiyetçiliğe Son!’ sloganı ile yapacak olan Karşı Lig, #FootballPeople eylem haftasını “tribünlerde, sahalarda ve hayatın her alanında cinsiyetçi küfürlere son!” diyerek selamladığını duyurdu. “Bütün renklerimizle biraradayız” diyen Karşı Lig, CŞMD ile birlikte futboldaki cinsel şiddete, cinsiyetçiliğe, homofobiye ses çıkarmak isteyen herkesi 15 Ekim Pazar günü, Kalamış Parkı’nda saat 15.00’da başlayacak olan sezon açılış maçlarına davet etti.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden Özge Özgüner: "Futbolun, kadın kimliğinin ve bedeninin aşağılanmasına neden olan bir şiddet biçimini içinde varetmesini kabul etmiyoruz. Heteroseksüel “erkek” olmayan her varoluşu dışlayan bir futbol hepimize zarar veriyor. Cinsel şiddetin ve cinsiyet ayrımcılığının çok yoğun biçimde yeniden üretildiği ve normalleştirildiği futbol sahaları ve tribünler mücadele alanlarımız olmaya devam etmek zorunda. Bu nedenle futbol oynayan veya oynamaya çalışan herkesi, kampanyayı politik bir direniş ve mücadele olarak sahiplenmeye ve yeni kampanyalar örgütlemeye çağırıyoruz.” dedi.

Futbolda kadına ve LGBT+lara yönelik ayrımcılık ve şiddet içeren söylemlere karşı sessiz kalmak istemeyenler, kampanyanın afişlerini, sloganlarını ve hashtaglerini sosyal medyadan duyurarak kampanyaya destek olabilir.

Belirlenen hashtag'ler şöyle:

#FutboldaCinsiyetçiliğeSon , #FutbolHerkesİçindir , #FootballPeople