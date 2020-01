Karşı Lig'de 4. hafta: Hayvanların hakları vardır

2014’te “Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret ve ayrımcılığa Karşı Lig” sloganıyla yola çıkan Karşı Lig’in 2017-18 sezonunda 4. haftanın konsepti, "Hayvanların hakları vardır" olarak belirlendi.

Her yıl tüm dünyada Kasım ayının başında organize edilen Dünya Vegan Günü kapsamında yapılacak etkinliklere futbol organizasyonu olan Karşı Lig de katılıyor.

Karşı Lig, 5 Kasım günü Kalamış'ta dövizlerle, pankartlarla ve tüm renkleriyle "Hayvanların Hakları Vardır!" demek için sahaya çıkacak.

Karşı Lig, 'Türcülüğe karşı olmayı' da eklediği haftada kendisini şöyle tanıtıyor:

4 yıldır endüstriyel futbola alternatif bir lig olma yolunda top koşturan Karşı Lig, bu yıl manifestosuna türcülüğe karşı olma ilkesini de ekledi. Karşı Lig, paylaştığımız dünyadaki her şeye insan merkezli bakılmasının adil olmadığını ve türcü yaklaşımlara karşı çıkmanın birçok ayrımcılığa karşı olmanın gerektirdiği bir tavır olduğunu savunuyor, hayvanlara uygulanan politikalara karşı farkındalık yaratma gayesi ile bu adımı atarak türcülüğe karşı mücadelenin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Bu yıl, “Bütün Renklerimizle Bir Aradayız, Futbolda Cinsiyetçiliğe Son ” diyerek açılış yapan Karşı Lig, türlerin birbiri üzerine kurmuş olduğu hiyerarşinin ve insanın bu hiyerarşiyi kabul eden yaklaşımlarının sorgulanması gerektiğini düşünüyor. Bazı türlerin daha önemli olduğu, bazılarının ise varoluş sebebinin insan ihtiyaçlarının karşılanması olduğu algısını tehlikeli buluyor.

Karşı Lig, “tribünlerde, sahalarda ve hayatın her alanında türcü yaklaşımlara, küfürlere son!” diyerek bu uğurda çaba harcayan her çıkışı destekliyor. Futbol dilinin değişmesini ve kullanılan türcü kavramlardan vazgeçilmesini öneriyor. Öküz gibi kuvvetli, it gibi koşan, ayı gibi güçlü, maymun gibi türcü bakış açısıyla söylenen sözlere son vermeyi anlamlı buluyor.

Karşı Lig’de futbol oynayan vegan ve vejetaryenler: " Hayvanların yaşama , beslenme, kendi türünü devam ettirme hakları vardır ve bu haklar gasp edilemez. Duygulara sahip, bizim gibi hissedebilen, oynayan, üzülen, sevinen, acı çeken türlerin haklarına sahip çıkmak ve bu hakları savunmak gerekmektedir. Öncelikle hayvanların, başkalarına kaynak teşkil etmeme ve insana mülk olmama hakları vardır.

Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve var olma, saygı görme hakkına sahiptirler. Hiçbir hayvana kötü ve zalimce davranılamaz. İnsan, diğer hayvanları yok edemez, sömüremez.

Türcülüğe karşı olmamız tüm ayrımcılıklara karşı olmamızı gerektirdiğinden hayvan hakları hareketinin toplumsal hayat içinde görünürlüğünü arttırmak halihazırda sürdürmekte olduğumuz diğer mücadeleler açısından son derece önemlidir.” diyor.



Karşı Lig, daha önce vegan beslenme talebi karşılanmadığı için açlık grevine başlamış Osman Evcan ile ilgili basın açıklaması yapmış, vegan tutsak Evcan’ın sesinin duyurulması için kamuoyu oluşturmaya çalışmış,Kısırkaya toplama kampına itiraz etmiştir. Sokak hayvanlarının kışın donmamaları, yazın susuz kalmamaları için duyarlılık göstermişti.

Hayatın her alanında, futbolda, sahalarda, sokakta hayvanlara yönelik ayrımcılık ve şiddet içeren davranışlara, söylemlere karşı sessiz kalmak istemeyen herkes, sözlerini, görsellerini, afişlerini, sloganlarını ve hashtaglerini sosyal medyadan duyurarak destek olabilir.

#HayvanlarınHaklarıVardır

#TürcülüğeHayır

#HayvanSömürüsüneSon

#DünyaVeganGünü

Karşı Lig etkinliklerinden haberdar olmak için

facebook.com/KarsıLig,https://twitter.com/KarsıLig,