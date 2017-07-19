Karşı görüş: O hesap Çalışma Bakanı'nın, ancak tweetler ona ait değil!

Gazeteci Emre Erciş, AKP ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eleştirildiği Twitter hesabından atılan tweetlerin kabine değişikliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu tarafından atılmış olamayacağı görüşünü dile getirdi. Erciş, hesabın Sarıeroğlu'na ait olduğunu kabul etti, ancak "Son olarak benim kanaatim hala bu twitlerin başka bir kullanıcı adı ile atılıp daha sonra kullanıcı adı değiştirilerek hesabın kullanıldığı" ifadesini kullandı.

"Aklınız basıyor mu AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi "AKP Gezi parkına saldırdı' diye tweet atacak ve o koltukta kalmaya devam edecek?" ifadesini kullanan Erciş, devamında şunları söyledi:

"Twitlerin atıldığı tarihte Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesiydi. Bu twitler ona ait olsaydı mutlaka haber olurdu. Muhtemelen bu hesap o tarihte başka birine aitti ve Sarıeroğlu, hesabın kullanıcı adını değiştirerek kullanmaya başladı. Ya da bu hesap yine Sarıeroğlu'na ait "FAKE" diye tanımlanan bir hesaptı. Daha sonra hazır takipçi var diye kullanıcı adı değiştirilip kullanıldı. Sonuç olarak Gezi olayları ve yankısı devam ederken AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi biri, bu tweetleri atsa her yerde haber olurdu. Aklınız basıyor mu AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi 'AKP Gezi parkına saldırdı' diye twit atacak ve o koltukta kalmaya devam edecek?

"Bu twite son dakika gelişmesi ekleyeyim. Şimdi o dönem Sn. Jülide Sarıeroğlu ile birlikte görev yapmış birisiyle konuştum. Sn.Sarıeroğlu'nun bu twit hesabını kullandığı, bu twitlerin atıldığı dönemde profil fotosunun da soru işareti olduğunu belirtti. Daha sonra hesap üzerindeki profil resmini Nisan 2015'te Milletvekili aday adayı olunca değiştirmiş.Seçilince de mavi logo almış. Son olarak benim kanaatim hala bu tweetlerin başka bir kullanıcı adı ile atılıp daha sonra kullanıcı adı değiştirilerek hesabın kullanıldı. Bunda da sen haklısın hocam. Bir açıklama yapmak gerekirken twitter hesabını kapatmak, o twitleri sahiplenmek demek. Ne diyeyim."