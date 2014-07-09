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Karşı Gazete yeniden aktif

Turan Ababey'e ait olan Karşı Gazete'yi (karsigazete.com) Akis Medya'nın sahibi Alaaddin Akkaşoğlu satın aldı

09 Temmuz 2014 21:30

Ekonomik nedenlerden dolayı kapanan Karşı Gazete, internet sitesi (karsigazete.com) üzerinden yayın hayatına devam edecek. Turan Ababey'den Akis Medya'nın sahibi Alaaddin Akkaşoğlu'na devredilen gazete, tekrar yayına başladı.

Radikal'de yer alan haberde yayın hayatına başladığından itibaren kısa sürede, yalana ve haksızlığa karşı direnişin sembolü haline gelen Karşı, ekonomik sebeplerle kapanmak zorunda kalmıştı. Bundan böyle Akis Medya bünyesinde yayınına devam edecek Karşı’nın Genel Yayın Yönetmenliğini Emrah Direk, Ankara Temsilciliğini ise Burcu Oral Evren yapacak.

Daha önce de Karşı Gazete’nin Haber Müdürlüğünü yürüten gazeteci Direk, @karsigazete twitter hesabı üzerinden takipçilerine, "karsigazete.com’un yine 'yalana karşı gerçeğin gazetesi' sloganıyla yoluna devam edeceği" mesajını verdi. Karşı Genel Yayın Yönetmeni Emrah Direk şunları yazdı:

"Karsigazete.com adresinde çevrimiçi yayına yeniden başlayan Karşı, yine "yalana ve haksızlığa karşı" mücadelede yoluna kaldığı yerden devam edecek. Takipçilerinin yüklediği sorumluluğun ciddiyetiyle özel haberlere ağırlık vererek farkını koruyacak. Şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da haksızlığa karşı direnen halklar ve her bir bireyin yanında konumlandırdığı duruşundan asla taviz vermeyecek."

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