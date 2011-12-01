Karsan'a New York'ta gün doğdu

T24 - New York Taksi Güvenliği Komitesi, New York Belediyesi’ne dava açarak 2013’den itibaren 10 yıl süreyle, 1 milyar dolarlık “Geleceğin Taksisi” ihalesini kazanan Nissan’ın eski teknoloji ile tasarlandığını, engelliler için uygun olmadığını iddia etti.



Hürriyet'in haberine göre, 3 bin 500 taksiciyi temsilen açılan davada sadece New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg değil, “New York City Taxi and Limousine Commission” (TLC) ile başkanı David Yassky de dava edildi.



İddianamede, “Nissan NV200” aracının taksi sahiplerinin satın alabileceği tek araç olmasının, oto parçalarının da tek üretici olan Nissan’dan alma zorunluluğunun giderleri artıracağı ve taksimetre tarifesini yükselteceği belirtiliyor.



İddianamede, kontrat imzalanmamış olmasına rağmen, Bloomberg ve TLC başkanı Yassky’nin anlaşma imzalanmış gibi hareket ettikleri kaydediliyor.



Tekerlekli sandalyeli bir grup engelli belediyenin taksi seçimini protesto etmiş Brooklyn’de üretilmesi planlanan Türk malı Karsan’ı tercih ettiklerini belirtmişlerdi.





