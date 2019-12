-KARSAN'A BİR ÖVGÜ DE KANADA GAZETESİNDEN NEW YORK (A.A.) - 09.03.2011 - Kanada'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan The Globe in Mail, New York Taksi İhalesi'nde V1 modeliyle finale kalan Karsan, Ford ve Türkiye'ye övgü dolu sözler içeren bir haber yayınladı. Gazetenin Stockholm bürosu tarafından Naomi Powell imzasıyla hazırlanan haberde, sarı renk taksi uygulamasını yüzyılı aşkın bir süre önce hayata geçiren ve dünyada bu özelliği ile bir sembol haline gelen New York'un sokaklarında, çok yakında Türk otomobil üreticisi Karsan'ın modelinin görülebileceği belirtildi. ''Yakında, Manhattan'da, 5. Caddeden Wall Street'e doğru Türkiye'de üretilmiş bir taksiyle gitme olasılığınız fazla'' ifadelerinin kullanıldığı haberde, ihalede finale kalan üç modelden ikisinin Türkiye ile ilişkileri olduğu vurgulandı. Karsan'ın engelliler için özel tasarlanmış modeli, internet erişimi, cam tavan gibi dizayn farklılıkları ile ihalede avantajlı konumda olduğu kaydedilirken, diğer finalist Ford Transit'in de Türkiye'de Koç Holding tarafından üretildiğinin altı çizildi. New York Taksi ihalesinde finale kalan Ford Transit, başta ABD'nin Boston şehri olmak üzere Japonya'nın pek çok şehrinde taksi olarak kullanılıyor. -''OTOMOTİV ÜRETİM KAPASİTESİNİ İKİYE KATLADI''- Türk otomotiv sektörünü istatistiki rakamlar ve uzman görüşleriyle analiz eden ve son 11 yıldaki gelişmelerden övgüyle bahseden Kanada gazetesi, otomotiv üretim kapasitesini 2000'den bu yana ikiye katlayan Türkiye'nin bu yıl 1.1 milyon adet araç ürettiğini belirtti. Toyota, Renault, Fiat ve Hyundai'nin Türkiye'deki yatırımlarına yer veren The Globe and Mail gazetesi, bu firmaların üretimde Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ni geçtiğini kaydetti. Taksileri de kapsayan hafif ticari araçlar segmentinde Türkiye'nin son dokuz yılda yüzde 22'lik bir büyüme gerçekleştirdiği ifade edilerek, Türkiye'nin düşük işçi maliyetleri ve esnek üretim ortamı ile global markalar için kilit üretim merkezi haline geldiği vurgulandı. Gazete, BCG Partners'ın otomotiv endüstrisi analisti Berna Kurbay'ın ''Karsan, New York'taki ihaleyi kazanırsa bu Türkiye'nın imajına da çok yansıyacak'' şeklindeki görüşlerine yer verdi. Haberde, Amerika'da ''Motor City'' (Otomobil şehri) takma ismiyle bilinen Detroit şehri Bursa ile kıyaslanarak, ''Bursa, Türkiye'nin Detroit'i'' tanımlaması kullanıldı. Londra merkezli Nomura International'dan Pınar Şahin Fersoy'un görüşlerine de değinen Kanada Gazetesi, Karsan'ın ihaleyi kazanmasa da V1 modelini üretmeyi planladığının altını çizdi. ''Geleceğin taksisi'' sloganıyla kamuoyuna duyurulan ve iki otomotiv üreticisinin finale kaldığı New York Taksi ihalesinde, kazanan modelin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.