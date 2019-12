-KARSAN NEWYORK'TA İHALEYİ KAYBETTİ KOCAELİ (A.A) - 04.05.2011 - Karsan Murahhas Azası Jan Nahum, New York Taksi ihalesine ilişkin, ''Bu ihaleden artık beklediğimiz bir şey yok. Bizim artık değişik bir karar alınacağı inancımız kalmadı. İhaleyi kaybettiğimizden dolayı çok üzgünüz'' dedi. Nahum, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hexagon Studio'nun AR-GE Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, New York Taksi İhalesini kaybettiklerine dair kendilerine resmi yazı gelmediğini söyledi. ''Biz, resmen ihaleyi kaybettiğimize dair bir duyuru almadık. Basından çıkan haberlerden, basın toplantılarından duymuş durumdayız'' diyen Nahum, ihaleyi kaybetmelerinde ''Karsan'ın, Türk otomotiv sanayisinin böyle bir konsepti, aracı oluşturmak, tasarlamak, üretime sokmak ve 10 yıl süresince üretimde tutma gereğini yerine getirmek'' konusunda tecrübesiz olmasının sebep olarak öne sürüldüğünü duyduklarını vurguladı. Nahum, ihaleyi yapan kurumun danışman firmasının hazırladığı raporda böyle bir bilgiden bahsedildiğini kaydederek, ''Böyle bir bilgi kamuoyu ve Amerika'daki basınla paylaşıldığı için bu rapor artık kamuya mal olmuş bir rapor haline gelmiştir'' diyen Nahum, ihaleye giren ve taraf olan kurumlardan biri olarak bu raporu görme hakkına sahip olduklarını düşündüklerini söyledi. Raporun resmen kendilerine tebliğ edilmesini istediklerini fakat bu konuda her hangi bir pozitif yaklaşım olmadığını ve cevap almadıklarını vurgulayan Nahum, raporu görmek için ısrarlarına devam edeceklerini ve elde etmek için uğraşacaklarını belirtti. Bunun kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Nahum, ''Bu raporun içinde tecrübesizlikten bahsediliyor, kaybetme sebebimiz olarak ortaya çıkartılıyor. Sebebin esasına girdiğimizde şunu söylemek, kabul etmek gerekir ki, bizim ne Ford, ne Nissan, ne de ihaleye gelmiş ancak finalist olmamış başka üreticiler gibi tecrübemiz yok'' diye konuştu. Konsept olarak Türkiye'nin sıfırdan ürettiği, konseptini ortaya çıkarttığı, tasarladığı, yaptığı kendi markasının halen olmadığını vurgulayan Nahum, şunları söyledi: ''Dolayısıyla tecrübe eksiğimiz olduğunu kabul etmemiz gerekir. Fakat ihale boyunca bu konu, çağrıldığımız, sorgulandığımız ve konu hakkında bilgi verdiğimiz ortamlarda gündeme geldi. Bu konu hakkında, tecrübemiz konusunda çok sınandık. İhale dokümanına, bir ürünün tasarımında yalnızca bir şirket çalışmaz. O kurum yan sanayiyle birlikte, ortak tasarım felsefesiyle tasarlanır. Bir fren, bir far dünyada bu konuda iddialı olan şirketlerle tasarlanır. Biz de bu aracı tasarlarken dünyada diğer üreticilerin yaptığı gibi daha teklifi verme aşamasında tasarım ortaklığı yapacağımız şirketleri seçtik. Kimlerle bu tasarımı yapacağımızı beyan ettik. Dolayısıyla bu konudaki şüphenin çok elzem olmadığını belirtmek durumundayım. Herhangi bir yanlış yapmamak için dünyada bu konuda uzman pek çok eksperine müracaat ettik. Bu güne kadar bunu yapabileceğimize emin olmamıza rağmen, üstümüze 'Siz bunu yapamadınız' damgası vurdurtmamak için işin başında tasarım ortaklarımızı seçtik. Mühendislik olarak süreci yönetmek açısından 'tecrübe eksiği' diye ortaya konulabilecek olan bazı savların başından önünü kapamanın yollarına baktık.'' -KAZANAN ARAÇ- Nahum, ister istemez kazanan aracı, kendi araçlarıyla kıyasladıklarını ifade ederek, ihalede belirli bir takım isteklerde bulunulduğunu, 14 Ocak 2010'da yapılan ilk toplantıda açıkça ''New York dünyanın marka kentlerinden biridir. Her yıl 45 milyon insan gelir, her yıl 700 bin kişi taksiye biner. New York, marka olan ve güçlü kentlerden birisidir. Dünyada bir ikondur. Dolayısıyla taksileri de bir ikon olmalı, New York'u simgelemesi gerekir. New York için üretilen taksi, sadece New York için üretilmiş olacak. O taksi başka hiçbir yerde görülmeyecek'' denildiğini vurguladı. Taksinin engellilere açık, onların kullanımına fırsat sunan, çevreci, yeşil bir araç olmasının istendiğine dikkati çeken Nahum, ''New York'un sayılı mecmualarından biri olan New Yorker'da yayımlanan bir makalede, 'New York'a yakışan, gelecek vaat eden, insanların içine girmek isteyeceği, rahat edeceği tek aracın Karsan aracı olduğu, diğer araçların böyle olmadığı' açıkça yazıldı. Sadece bu makale değil, yapılan çeşitli kamuoyu araştırmaların içinde yüzde 66 beğenilen ürün bizimki oldu'' diye konuştu. İhale için benzin, gaz ve elektrikle çalışan 3 motor alternatifi sunduklarına değinen Nahum, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İhale komisyonu bize açıkça, 'New York'ta gaz altyapısı yok. Dolayısıyla gazlı bir alternatif ve bununla uğraşmak istemiyoruz. İkincisi New York elektrik altyapısı, elektrikli araçların şarjı için gerekli elektriği vermekten şu an için yoksun. Bize elektrikli araç teklifi vermeyin' denildi. Bugün kazanan aracın yarattığı önemli fırsatlardan birisinin ise 2012 yılından itibaren elektrikli bir versiyonunun test için New York'ta deneneceği, 2015 yılından itibaren de elektrikli araç olarak hizmete başlayacağıdır. Bunu ben yorumsuz bırakıyorum. Bizim aracın da elektrikli versiyonu, orijinal verdiğimiz 2010 yılı mayıs ayındaki teklifin içinde vardı.''