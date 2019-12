-KARSAN KABINA SIĞMIYOR BURSA (A.A) - 23.02.2011 - Ticari aracın her segmentinde çok markalı üretim yaklaşımını benimseyen yüzde 100 Türk sermayeli otomotiv şirketi olan Karsan, kendi markasının yanı sıra Peugeot, Citroen, Renault Trucks, Hyundai ve BredaMenarinibus'a üretim yapıyor. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, ''New York Taxi'' ihalesi için sıfırdan geliştirdiği ve Haziran 2013'te yollarda olacak ''V1'' kodlu ''NYC Taxi Projesi''yle yerli marka yaratma iddiasını da sürdürüyor. 1966 yılında kurulan ve 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Karsan, 1998'de İnan Kıraç'ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil oldu. Ticari araç üretimini 1981 yılından bu yana sürdüren Karsan'ın Bursa Akçalar'daki fabrikasının yatırımına 1998 yılında başlandı. Tesiste üretime ise Ekim 1999'dan itibaren geçildi. Otomobilden kamyona her türlü aracı üretebilecek şekilde tasarlanan Akçalar fabrikası, bugün çift vardiyada 40 bin, üç vardiyada 60 bin araç üretebilecek yapıya ve ilave yatırımlarla 100 bin adete çıkabilecek bir kapasiteye sahip. 2002 yılından itibaren otomotiv sanayinde Türkiye'nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda olan Karsan, bugün Peugeot lisansı ile ''Peugeot Partner'', Hyundai lisansı ile ''Hyundai HD 35/75'', Renault Trucks lisansı ile ''Renault Trucks Premium Uzunyol, Premium Lander ve Kerax'', Citroen lisansı ile ''Citroen Berlingo'' ve kendi markası ile ''J9 Premier''in üretimini gerçekleştiriyor. Peugeot Citroen Grubu (PSA) için yapılan üretimin yaklaşık yüzde 10'u yurt içi, yüzde 90'ı yurt dışı pazarlara yönelik yapılırken, Renault Trucks'da bu oranın yüzde 50-50 seviyesinde olduğu bildirildi. -OTOBÜS ÜRETİMİ- İtalya'nın önde gelen otobüs üreticilerinden BredaMenarinibus ile Eylül 2010'da imzaladığı stratejik ortaklık çerçevesinde otobüs üretim tesisini 17 Şubat'ta törenle hizmete açan Karsan, Roma Belediyesi'nden aldığı 75 araçlık ilk siparişin üretimini sürdürüyor. Otobüs üretim tesisi için ağırlıklı olarak ilk 3 seneye yoğunlaşan yatırım miktarını 25 milyon avro civarında belirleyen Karsan, hem Avrupa hem de Türkiye pazarı için uygun versiyonları üretecek. Karsan, otobüs üretiminde şu anda yüzde 25 civarında yerlilik oranını da kısa zaman içinde yüzde 40'ın üzerine çıkarmayı hedefliyor. -NYC TAXI PROJESİ- Karsan'ın, ''New York Taxi'' ihalesi için sıfırdan geliştirdiği ''V1'' kodlu ''NYC Taxi Projesi'' kasım ayında finalist oldu. İlk prototipi şu anda yollarda olan, detaylı mühendislik çalışmaları süren araç, Haziran 2013'te tamamlanacak ve piyasaya sunulacak. New York Taxi ihalesinde en güçlü aday olduğu bildirilen Karsan, ihaleyi kaybetse dahi projeyi geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor. Karsan, projeyle ABD ve diğer ülkelerdeki engelli araç pazarını girmeyi ve 2011 Rio Olimpiyatları'nda da ulaşım çözümü vermeyi planlıyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikasında Ford, Tofaş, Renault Trucks, Türk Traktör gibi firmalara pres, kaynak, kataforez, boya ve montaj gibi endüstriyel hizmetler de sağlıyor. Yüzde 52,36'sı Kıraça Grubu, yüzde 12,52'si Diniz Grup, yüzde 2,25'i de İnan Kıraç'a ait olan Karsan'ın yüzde 32,75 oranındaki hissesi ise İMKB'de işlem görüyor.