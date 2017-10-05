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Kars’a kar yağdı sobalar kuruldu

KARS, (DHA)- KARS’ın yüksek kesimlerine kar yağmasıyla başlayan soğuk hava kalorifer ve sobaları da yaktırdı

05 Ekim 2017 14:20

KARS, (DHA)- KARS’ın yüksek kesimlerine kar yağmasıyla başlayan soğuk hava kalorifer ve sobaları da yaktırdı.
Kars\'ta kar erken yagınca havalarda aniden soğudu. Sıfır dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle kette oturanlar kilere koydukları sobaları kurmaya başladı. Karslı Fevzi Eminoğlu da apartman dairesinin 7\'nci katındaki evinin balkonuna sobu kurdub Eminoğlu soba kurmasıyla kalmadı bunu da Kars’ın yöresel mutfak lezzetleriyle süsledi. Kışın zinde tutan organik ürünlerin hazırlığını yapan Eminoğlu sobanın üzerinde patates pişirip çayını demledikten sonra sofrasını kurup keyfi yaptı. Sobada kızarttığı patatesleri de afiyetle yiyen Eminoğlu patateste yapılan yemekleri de çok özlediğini söyledi.

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