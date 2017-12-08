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Kars ve Varto'da Kudüs protestoları

Bedir ALTUNOK- Fatih ÇELİK/KARS, MUŞ, (DHA)- KARS ve Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklaması ve tekbirler ile protesto etti

08 Aralık 2017 19:44

Bedir ALTUNOK- Fatih ÇELİK/KARS, MUŞ, (DHA)- KARS ve Muş\'un Varto ilçesinde vatandaşlar, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklaması ve tekbirler ile protesto etti.
Kars\'ta bugün cuma namazı sonrasında Fethiye Camii önünde bir araya gelen AK Parti Kars İl Teşkilatı üyeleri ve namaz için gelen vatandaşlar, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Eylemde \'Kudüs ümmetin kalbidir\' ve \'Kudüs halkı yalnız değildir\' yazılı dövizler açıldı, tekbir getirildi. AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey\'in de katıldığı basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, \"İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakârlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız\" dedi.
VARTO\'DA PROTESTO
Muş\'un Varto ilçesinde ise Hacı Kaya Özer Camii\'nde kılınan cuma namazının ardında Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin\'in başkanlığında, ABD\'nin kararını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yapan Vartolular adına Kaymakam Çetin açıklama yaptı. Çetin, \"Kudüs bizim için önemli olan bir yer. Birlikte sahip çıkacağız. İslam dünyası bir olursa diri olursa bunlar olmaz. Bakın Ortadoğu\'da küçük küçük kabileler oluşturdular. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bir Türkiye\'nin sesi çıkıyor. Birlik olmamız, çok çalışmamız lazım\" diye konuştu.

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