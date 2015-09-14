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Kars ve Muş'ta polise saldırı

Meydana gelen olaylarda can kaybı ve yaralanma olmadı

14 Eylül 2015 09:15

Kağızman İlçe Emniyet Amirliği’ne roketatarlı saldırı düzenlendi. Muş'ta ise zırhlı polis aracına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıldı.

İddiaya göre Bir grup PKK’lı ilçe merkezini gören tepeden roketatarlarla İlçe Emniyet Amirliği’ne saldırdı. 3 roketatarın emniyet amirliğine yakın boş bir araziye düştüğü, olayda ölen ya da yaralananın olmadı. Saldırıya anında karşılık veren emniyet güçleri PKK’lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. 

Kaymakam Musa Üçgül, "Şu anda ciddi bir sıkıntı yok. Polisimiz saldırılara anında cevap vermişlerdir. Gerekli önlemler ve tedbirler alınmıştır. Şu anda da operasyon sürüyor" dedi.

 

Muş'ta zırhlı araca roket

 

Bir saldırı haberi de Muş'tan geldi. Alınan bilgiye göre, Varto ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde barikat kurup yolu trafiğe kapatan PKK'lılar, olay yerine gelen zırhlı polis aracına, roketatar, el yapımı patlacı ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle PKK'lılar kaçtı.Bölgede operasyon başlatıldı.

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