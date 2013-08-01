Kars Valisi: Ermenistan sınırında vurulan çoban öldü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatan çobana Ermenistan sınırına geçen hayvanını almaya gittiği sırada Ermeni askerlerince ateş açıldı. Kars Valisi Eyüp Tepe yaralanan Ülker'in hayatını kaybettiğini öğrendiklerini söyledi.

Arpaçay ilçesi ile Ermenistan sınırı arasında kalan Akyaka yaylasında hayvanlarını otlatan Mustafa Ülker (35), Ermenistan topraklarına geçen hayvanını almaya gitti.

Ülker, bu sırada Ermenistan tarafından açılan ateşle yaralandı.

Kars Valisi Eyüp Tepe yaralanan Ülker'in hayatını kaybettiğini öğrendiklerini söyledi.

Ülker'in cenazesini almak için çalışmaların sürdüğünü belirten Tepe, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Ermeni tarafı vermek istiyor. Şu anda hudut bölümüne bakan tugay komutan yardımcımız, kaymakamımız sınırda. Muhtemelen doğu kapıdan vatandaşımızı alacağız. Gördüğümüz kadarıyla orantısız bir müdahale var diyelim. Yani onun elinde silahı yok birşeyi yok adamı vurmuşlar. Öyle bir durum var. Dün söylemiştim ölmüş olabileceğini değerlendiriyoruz diye malesef vatandaşımız rahmetli olmuş."

Dün akşam saatlerinde Arpaçay-Ermenistan sınırı arasındaki Akyaka yaylasında hayvanlarını otlatan Mustafa Ülker (35), Ermenistan topraklarına geçen hayvanını almaya gitmiş, bu sırada Ermeni askerlerince açılan ateş sonucu yaralanmıştı.