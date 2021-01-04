Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış açığa alındı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Kars Vali Yardımcısı <strong>Selçuk Haskırış</strong>'ın, 'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alındığı açıklandı.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p class="share-icon google-subscribe">Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz 2020'de Kars'ta göreve başlayan Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.</p>\n<p>Haskırış hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>