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Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış açığa alındı

04 Ocak 2021 21:00

Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış'ın, 'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alındığı açıklandı.

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