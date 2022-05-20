Kars'taki 8 köyde şap karantinası başlatıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 8 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

Kazantaş köyündeki bir hayvanda şap hastalığına rastlanılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, burada karantina uygulaması başlattı.

Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, Kazantaş, Karaköse, Topkaya, Çamyazı, İnkaya, Uzungazi, Şehithalit ve Taşlıgüney köylerine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.

Köy muhtarlarını bilgilendiren ekipler, bölgede şap aşısı uygulamalarını sürdürüyor.