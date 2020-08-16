Kars'ta suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

Piknik yaparken suya giren çocuklar kayboldu. İki çocuğun cesedi ertesi gün bulundu.

Piknik yaparken serinlemek için Kars Çayı’na giren 16 yaşındaki Ömercan Dalda ile 14 yaşındaki Ozan Gündüz dün akıma kapılarak kaybolmuştu. “Kurbağa adam” ekipleri, kayboldukları yerden yaklaşık 30 metre sürüklenen çocukların cesedine ulaştı. Dalda ve Gündüz’ün cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bölgede dün gece saatlerine kadar arama çalışmaları yürütülmüştü. Ekipler suyun dibinin balçık olduğunu belirtmiş ve dip akıntısı olduğunu söylemişti.