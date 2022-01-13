Birçok ilde hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi

Kars, Van, Ordu, Tunceli, Mersin ve Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için okulların tatil edildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14.01.2022 Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Konya

Konya'da, kar yağışı nedeniyle 10 ilçe ile Meram'ın bazı mahallelerinde yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli sayılacağı açıklandı.

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Van

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime ara verildi.

İlçede dün başlayan kar yağışı, bugün etkisini artırdı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7 mahallenin yollarında kar küreme çalışması yapıldı.

Gülnar Kaymakamlığının açıklamasında, olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında olduğu bildirildi.

Ordu

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Akkuş, Mesudiye, Perşembe ilçelerinde bulunan okulların tamamında 14 Ocak tarihinde eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Çaybaşı ilçemizin Köklük, İlküvez, Taşkesiği, Kapılı, Göksu, Aşıklı-Çakıllı Mahalleri'nde bulunan okulların tamamında, Kabadüz ilçesinde ise Yokuşdibi İlk ve Ortaokulu’nun tamamının tatil edilmesine, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi için ise Turnalık, Derinçay, Özlükent, Gümüşdere, Musakırık, Yokuşdibi, Yeşilyurt ve Yukarıkirazdere mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrencilerimiz için, 14 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ovacık - Tunceli

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.