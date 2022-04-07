Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı; heyelanın ardından tren seferleri aksadı

Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yolu, karların erimesi sonucu oluşan heyelanda kapandı, Doğu Ekspresi ve yük treni seferleri aksadı.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyen karların suları taşkınlara neden oldu.

Bu sebeple bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu, Karayolları ekiplerince tüm araç geçişine kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı söz konusu güzergahların ulaşıma açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kars'ta heyelan sonucu tren seferleri aksadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yolu, karların erimesi sonucu oluşan heyelanda kapandı, Doğu Ekspresi ve yük treni seferleri aksadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve hızla eriyen karların toprağı yumuşatması sonucu Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak köyü yakınında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan hafriyatın rayların üzerine düşmesi yüzünden demir yolunun Sarıkamış ile Kars arası ulaşıma kapandı, Sarıkamış'tan Kars yönüne giden yük treni ilerleyemedi.

Olay dolayısıyla Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi de Kars'a ulaşamayarak Sarıkamış Tren İstasyonu'nda durdu. Tren istasyonda bekletilirken, yolcuları otobüslerle Kars'a ulaştırıldı.

Doğu Ekspresi ve yük treni, demir yolunun görevlilerce temizlenmesi sonrası yola devam edecek. Ekiplerin heyelanın meydana geldiği demir yolu hattında çalışmaları sürüyor.

Kentte ayrıca, Kars ile Akyaka ilçesi arasındaki raylar da eriyen karlar nedeniyle kısmen su altında kaldı. Kars-Akyaka arasındaki tren seferlerinde ise aksama yaşanmadı.