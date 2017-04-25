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Kars, Şırnak ve Bitlis'te 5 asker şehit oldu

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerde insansız hava araçlarıyla operasyonlar başlatıldı

25 Nisan 2017 20:20

Kars, Şırnak ve Bitlis'te beş asker şehit oldu.

Şırnak

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında arazi araması yapan askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Kars

Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında ordunun düzenlediği arama- tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Bitlis

Bitlis'te merkeze bağlı Aşağıölek köyü kırsalındaki Sehi ormanında çıkan çatışmada ise 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerde insansız hava araçlarıyla operasyonlar başlatıldı.

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KarsBitlisBitlis SalıUludereBeldesiKağızmanAşağıölekŞEHİT

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