Kars, Şırnak ve Bitlis'te 5 asker şehit oldu

Kars, Şırnak ve Bitlis'te beş asker şehit oldu.

Şırnak

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında arazi araması yapan askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Kars

Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında ordunun düzenlediği arama- tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Bitlis

Bitlis'te merkeze bağlı Aşağıölek köyü kırsalındaki Sehi ormanında çıkan çatışmada ise 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerde insansız hava araçlarıyla operasyonlar başlatıldı.