Kars Emniyeti'nden uyarı: 70 ilde IŞİD'in hücre evleri var!

Kars Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, 28 Ekim 2015 tarihinde teşkilatına gönderdiği ‘gizli’ ibareli yazıda, “IŞİD’in İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya, Edirne, Gaziantep, Bursa’nın arasında bulunduğu 70 ilde hücre evlerinin bulunduğunu” bildirdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, örgütün turistik bölgeler, HDP ve CHP ile sol örgütleri hedef alacağını bildiren Karaduman, personelinden konu hakkında duyarlı olunmasını istedi.

Cumhuriyet, Kars Emniyet Müdürlüğü’nün gizli ibareli bir yazışmasına ulaştı. Buna göre İl Emniyet Müdürü Karaduman, IŞİD’in düzenlediği ve 102 kişinin öldüğü 10 Ekim 2015’teki Ankara saldırısı sonrasında, 28 Ekim 2015 tarihinde merkez ve ilçe teşkilatlarına “gizli” ibareli bir yazı gönderdi. “Muhtemel eylem” konulu yazıda, üst birimlerden gelen uyarılar personele bildirildi. IŞİD terör örgütü mensuplarınca Türkiye’de tepkisel eylemler düzenlenebileceğine ilişkin hususların iletildiği ifade edilen yazıda, “savaş bölgesinde izlenimlerde bulunulan, görüşülen şahıs kategorisindeki şahsın gönderdiği e-postanın” içeriğine yer verildi.

70 ilde hücre evleri

Yazıya göre, e-postada “IŞİD terör örgütünün önümüzdeki günlerde Türkiye’de yeni bir saldırı gerçekleştireceği, özellikle turistik bölgeler ile HDP, CHP partileri ve sol marjinal örgütleri hedef alacağı” bildirildi. “Türkiye’de 70 kadar ilde IŞİD terör örgütüne ait hücre evlerinin bulunduğu” anlatılan e-postada, IŞİD içinde görüşülen şahis kategorisindeki kişi, bu bilgiyi “Suriye ülkesinde faaliyet gösteren IŞİD terör örgütünün yetkili bir isminden öğrendiğini” kaydetti.

İşte 31 ilin ismi

E-postada, örgütün yetkili bir isminden öğrendiği kadarıyla “İstanbul, Trabzon, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Adana, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mersin, Bitlis, Van, Batman, Konya, Kocaeli, Bursa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Aydın, Ağrı, Antalya, Edirne, Osmaniye, Iğdır, Niğde, Amasya ve Ordu illerinde hücre örgütlenmelerinin bulunduğu” bildirildi.

Dikkatli olun

Emniyet Müdürü Karaduman, bu bilgileri verdikten sonra personelinden “Belirtilen hususların çalışmalarınızda değerlendirilmesini, gizliliğe azami derecede riayet edilerek konu hakkında duyarlı bulunulmasını, olabilecek gelişmelerden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmesini” istedi.