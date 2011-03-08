-KARS BELEDİYESİ'NE ''HEYKEL'' UYARISI İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un avukatları, Kars Belediye Başkanlığına verdikleri dilekçede, İnsanlık Anıtı'nın yıkımıyla ilgili karara ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alındığını hatırlatarak, yıkıma yönelik girişimlerin hukuksal ve cezai sonuçlar doğuracağını bildirdi. Mehmet Aksoy'un avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan Gilmore ve Serdar Laçin tarafından hazırlanan ve Kars Belediye Başkanlığına sunulan dilekçede, daha önce verilen bir dilekçede, Aksoy tarafından yapılan İnsanlık Anıtı'nın yıkılması yönündeki belediye meclisi kararının iptali için dava açıldığı, bu dava ve gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak başvuru sonuçlanmadan yıkım sürecini başlatanların sorumlu olacağının belirtildiği hatırlatıldı. Dilekçede şunlar kaydedildi: ''Ancak yasalar, uluslararası sözleşmeler hiçe sayılarak, yıkım işini ihaleye çıkardınız ve 7 Mart 2011 günü (yani dün) yıkım ihalesinin tekliflerini topladınız. Oysa aynı gün belediye meclisinin yıkım kararı durdurulmuştu. UYAP'tan bu gerçeği öğrenmeniz gerekirdi. Şimdi, yasa neymiş, hukuk neymiş denildiği gibi, yargı kararı da neymiş denilebileceğini düşünerek sizi uyarıyoruz. Karardan anlaşılacağı üzere, daha esasa bile girilmeden belediye meclisinin yıkım konusunda yetkisi olmadığı belirtilerek, yürütme durdurulmuştur. Bu karar doğrultusunda ihaleyi iptal ederek yıkıma ilişkin süreci yargılama sonuna kadar durdurmanız gerektiğini belirtiyor, aksi halde belediye başkanı dahil tüm ilgililer için hukuksal ve cezai sonuçlar doğacağını hatırlatıyoruz.'' Ayrıca, kararda yer alan belediye meclisinin yetkisiz olduğu vurgusuna bakılarak, belediye encümeni kanalıyla yıkımın gerçekleştirilebileceği yanlışına düşülmemesi gerektiği belirtilen dilekçede, böyle bir adımın yanlışta ısrar etmek olacağı ifade edildi. Dilekçede ''Çünkü bir sanat eserini yıkma girişiminde tek aykırılık 5393 sayılı yasanın 18. maddesine aykırılık değildir. Yetki konusundaki aykırılık saptanınca başka aykırılıkların tartışılmasına gerek kalmayacağı bilinmelidir. 7 Şubat 2011 günlü dilekçemizde belirttiğimiz gibi, İnsanlık Anıtı'nı yıkma girişimi anayasanın 2, 64, 90/son maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 16 ve 17. de maddelerine açıkça aykırıdır. Yanlışta ısrar edilmeyeceği ve Türkiye'ye bir Taliban örneği yaşatılmayacağı umuduyla bilgilerinize sunuyoruz'' denildi.