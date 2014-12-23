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Kars Adliyesi'nde gerginlik; 17 gözaltı

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamayan Necmettin Polat'ın yakınları eylem yaptı. Polis 17 kişiyi gözaltına aldı

23 Aralık 2014 21:27

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde 5 Aralık günü kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 48 yaşındaki Necmettin Polat'ın yakınları, adliyede eylem yaptı. Polis 30 kişilik gruba biber gazı ile müdaha etti, olaylarda 17 kişi gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, Sarıkamış'ta marangoz olan Necmettin Polat'ın 5 Aralık'ta ortadan kaybolması üzerine ailesi 11 Aralık'ta polise başvurdu. Polis olayla ilgili Necmettin Polat'ın kayın biraderi M.U.'yu şüpheli olarak gözaltına aldı. Necmettin Polat'a ait olduğu tahmin edilen kemer ile kıyafetlerinin parçaları ise Sarıkamış çöplüğünde bulundu. Cesedin çöplüğe gelen yabani hayvanlar tarafından parçalanıp yenildiği tahmin ediliyor.

Olay günü eniştesi Necmettin Polat'a ait otomobile binerek konuşmak için Soğuksu mevkisine gittiklerini söyleyen M. U. ifadesinde, "Konuşurken tartıştık. Eniştem tabancasını çıkardı. 'Şaka yapma' diyerek hamle yaptım. Bu sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan ilk kurşunun otomobilin kelebek camını kırdı, ikinci kurşun da eniştemin başına isabet etti" diye konuştu.

Kayınbirader M.U., damatlarının ölmesi üzerine paniklediğini, cesedini otomobille ilçe çöplüğüne götürerek bıraktığını ve üzerini koltuk kılıfı ve kartonla kapattığını ileri sürdü. Tabancayı kırarak attığını, otomobili yıkayarak evine gittiğini anlatan M.U., bir süre sonra çöplüğe gittiğinde üzerine çöp atılan cesedin yandığını iddia etti. Sorgunun ardından M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Necmettin Polat'ın yakınları dün öğle saatlerinde Hükumet Konağı içindeki adiye önünde toplandı. 'Katili bulun, adalet nerede', 'Cenazemizi isteriz' sloganları atan 30 kişilik grup binanın bazı camları da kırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis kalabalığı biber gazı sıkarak uzaklaştırdı. Polis olayla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı.

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