Atanan kayyım Kars Belediyesi'nin kurduğu kooperatifle ilişkisini kesti; internet sitesindeki ilgili bölüm de kaldırıldı

Kars’a atanan kayyım, “KarSbel” markasıyla kente ait doğal ürünlerin satışının yapıldığı kooperatifle ilişiğini kesti.

Atanan kayyım Kars’ta HDP’li Eş Başkanlar Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca’nın yerel ekonomiyi canlandırmak, yerel üreticiye destek vermek için belediye bünyesinde kurulan Kars Belediyesi Çalışanları Kooperatifi ile ilişkisini kesti.

Kooperatif KarSBel markası adı ile yerel üreticiden aldığı ürünleri İstanbul, İzmir ve Ankara’da satıyor üreticiyi güçlendiriyordu.

Anlaşma fesih edildi

Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in Kobanê soruşturması ile diğer eş başkan başka bir soruşturmadan Şevin Alaca’nın tutuklanmasıyla Kars Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali Türker Öksüz, Kars Belediyesi Çalışanları Kooperatifi ile olan anlaşmayı feshetti.

Belediyenin internet sitesinde kooperatif ile ilgili bölümde yayından kaldırıldı.

"Kooperatifçilik mantığını yok etme kararı aldılar"

Konuyla ilgili Gazete Duvar’a konuşan KarSbel markalı ürünlerin Ankara’da satıldığı Bizim Değirmen Kooperatifi Başkanı Veli Saçılık, kayyım atamasının ardından belediyeyle olan anlaşmalarının sonlandırıldığını ve KarSbel markasının kayyum yönetimi tarafından lağvedildiğini belirtti.

Saçılık, “Ortada bir marka vardı ve onu lağvedip tamamen Ayhan Bilgen’in yaptıklarına el koyma gibi bir tutumları var. Bugün bazı ödemeleri yeniden talep ediyorlar. Onların post cihazlarını kullanıyorduk. ‘O post cihazı bizim, ödemelerden düşülmez’ diye bizim sattığımız şeylerin üzerine konuyorlar. KarsBel markasını tamamen kapatıp oradaki kooperatifçilik mantığını yok etme kararı aldılar. Ayhan Başkan üç şehirdeki kooperatifi geliştirmek için temsilci atamıştı, onları işten çıkardılar. KarsBel’in tasfiye sürecini de başladılar” dedi.