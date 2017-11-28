Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: 1-2

Bedir ALTUN/KARS, (DHA)

STAT: Kars Aba Müslüm Güven

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Baran Eraslan (xxx), Bersan Duran (xxx)

KARS 36 SPOR: Aykut (xxx)- Yılmaz (xxx), Samet (xxx), Sarper (xxx), Nazım (xxx), Bulut (xxx), Nurettin (xxx), Abdurrahman (xx) (Dk. 85 Burak xx), Şükrü (xxx) (Dk 68 Erah xxx), Sebahattin (xxx) Hakan (xxx) (Dk. 85 Bouna Kante xxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Taha (xxx)- Mert, (xxx) Ousmane N\'Diaye (xxx), Alper (xxx), Zeki (xxx), Orhan (xxx) Ahmet (xxx) (Dk. Ahmet Oğuz xx), Aleksandar Scekic (xxx) Murat (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 46 Uğur xx) Vedat (xx)

SARI KARTLAR: Vedat, Ousmane, Ahmet (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk.52 Murat, Dk.68 Vedat (Gençlerbirliği) Dk.86 Burak (Kars 36 Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur\'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3\'üncü Grup temsilcisi Kars 36 Spor, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği Murat ve Vedat\'ın golleri ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kars 36 Spor, Kars Şehir Stadı\'nın 3 yıl önce yıkılması ve yerine yenisinin yapılmaması üzerine maçlarını Kafkas Üniversitesi\'nin stadyumunda oynuyor. Tribünlerin yetersiz oluşu nedeniyle çok sayıda taraftar maçları tel örgülerin arkasından izlemek zorunda kaldı.

13\'üncü dakikada Bulut\'un pası ile topla buluşan Abdurrahman\'ın yerden sert şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

37\'nci dakikada Şükrü sağ ayağının dışı ile vurdu, top üst direğe çarparak auta çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarında konuk ekip Gençlerbirliği\'nin geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Aleksandar Scekic kafayı vurdu. Kaleci Aykut meşin yuvarlağı yumruklayarak kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52\'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Murat bekletmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

68\'inci dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Bu dakika içinde Ahmet\'in yaptığı ortaya Vedat topa diziyle vurarak ağlara gönderdi: 0-2.

79\'uncu dakikada Umut, sağdan yapılan ortada topa iyi vuramadı ve takımını mutlak bir golden etti.

86\'ncı dakikada Bouna Kante\'nin pası ile buluşan Burak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda ev sahibi Kars 36 Spor beraberlik için büyük bir mücadele verdi ancak skoru değiştirmeyince sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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