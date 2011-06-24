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Ekonomi

Karpuzun kilosu tarlada 10 kuruş

Karpuzun kilogram fiyatının tarlada 10 kuruşa kadar gerilediği belirtildi.

24 Haziran 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklıklarının yurt genelinde geçmiş yıllara oranla daha düşük olması ve yağışların aralıklarla devam etmesi nedeniyle yeterli talebin oluşmadığı karpuzun kilogram fiyatının tarlada 10 kuruşa kadar gerilediği belirtildi.



Adana'nın Ceyhan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek meyve iriliği gerek aroması ve gerekse tadıyla aranan ürün olan Adana ve Ceyhan karpuzunun artık üreticisinin yüzünü güldürmediğini ifade etti.


Tezcan, Türkiye'de her yıl 4 milyon tona yakın karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bunun yüzde 40'ının Çukurova yöresinden karşılandığını kaydetti. Tezcan, geçen yıl yörede başta karpuz olmak üzere ekimi yapılan birçok meyvenin üreticisine para kazandırmasının ardından, bu yıl karpuz ekim alanlarında gözle görülür bir artış olduğunu, ancak, bu sezon da beklenen talebin görülmediğini söyledi. Yaz sezonunun yağışlı ve düşük sıcaklıklarla başlaması nedeniyle karpuza talebin azaldığını anlatan Tezcan, şunları kaydetti:


''Havaların soğuk gitmesinden dolayı karpuz tüketimi de olmuyor. Karpuz üreticisi ürününü maliyetinin altında satmaya çalışıyor. Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Çukurova'da üreticinin durumu işler acısı. Karpuz tüketene deva üretene bela oldu. Tarlada fiyatı 10 kuruşa kadar düşmüş durumda. Geçen yıl da istikrarlı bir tablo çizmemesine rağmen, üretici sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Böyle giderse karpuz tarlada bırakılacak, hayvanlara yem olacak.''


Tezcan, karpuz üreticisinin havaların ısınmasını beklediğini belirterek, ''Karpuz üreticisinin umudu havaların sıcak gitmesi. Çünkü karpuz yaz yiyeceğidir. Havalar ne kadar sıcak olursa o kadar tüketimi artar. Bu da fiyata yansır'' diye konuştu.


Tezcan, şu anda tarla fiyatlarının üreticiyi oldukça zora soktuğunu, üreticinin maliyetlerini karşılaması için karpuzun tarlada en az 40 kuruşa satılması gerektiğini söyledi.


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