-KARPUZUN KİLOSU 2 LİRAYA ÇIKTI ADANA (A.A) - 26.08.2010 - Çukurova'da Mayısın sonlarına doğru yapılan ilk hasat döneminde dekarı 2 bin 500 ve 3 bin lira arasında alıcı bulan ardından alıcı çıkmayınca fiyatı 5 kuruşa kadar gerileyen karpuz fiyatları yeniden yükselişe geçti. Aşırı sıcakların ardından talebin artmaya başlamasıyla birlikte daha önce fiyatı 5 kuruşa kadar gerileyen karpuzun perakende fiyatı 2 liraya yükseldi. Adana'nın merkez ilçesi Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Adana'nın Türkiye'nin karpuz üretiminin dörtte birini karşıladığını söyledi. Yöredeki yıllık üretimin 900 ve 1 milyon ton arasında değiştiğini vurgulayan Girmen, bu yılki aşırı sıcakların kaliteyi ve rekolteyi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Girmen, hasadın yapıldığı ilk günlerde sera karpuzlarının dekarının 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında fiyattan satıldığını ifade ederek, ''Ancak bir süre sonra havalar serin gitmeye başlayınca karpuza fazla bir talep olmadı. Bu nedenle fiyatlar 5 kuruşa kadar gerilemiş, hatta bazı üreticiler ürünü para etmediği için hasat etmeyerek tarlada bırakmıştı'' dedi. Ağustos ayıyla birlikte yurt genelinde sıcakların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla karpuza olan talebin birden artmaya başladığını anlatan Girmen, şöyle konuştu: ''Aşırı sıcaklar ve ramazan nedeniyle ürüne talep artınca fiyatlar da yükseldi. Temmuz ayı ortalarında fiyatı 5 kuruşa kadar düşen ürün bugünlerde kilogramı marketlerde 2 liradan satılmaya başlandı. Bu dönemde fiyatların artması çok doğal. Çünkü hem hasat büyük ölçüde tamamlandı, hem de aşırı sıcaklar rekolteyi ve kaliteyi önemli ölçüde etkiledi. Fiyatların artmasında aşırı sıcakların yanında bu yıl rekoltede yaşanan düşüş te önemli rol oynadı.''