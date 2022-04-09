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Karpuzu pahalı buldu, pazarcıya pompalı tüfekle ateş açtı

Karpuza istediği indirim yapılmayınca sinirlenmiş

09 Nisan 2022 10:28

Tekirdağ'da karpuzun fiyatını fazla bulan müşteri ile pazarcı arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek ayrıldı. Birkaç dakika sonra olay büyüdü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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