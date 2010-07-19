-KARPUZ TARLADA KALDI ADANA (A.A) - 19.07.2010 - Çukurova'da ilk hasat döneminde dekarı 2 bin 500 ve 3 bin lira arasında alıcı bulan karpuza son dönemde alıcı çıkmayınca fiyatı 5 kuruşa kadar düştü. Alıcı çıkmaması nedeniyle üreticiler, ürünü hasat etmeyerek tarlada bıraktı. Adana'nın Ceyhan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan, Adana ve çevresinin Türkiye'nin karpuz üretiminin dörtte birini karşıladığını söyledi. Yöredeki yıllık üretimin 800 ve 1 milyon ton arasında değiştiğini belirten Tezcan, Türkiye'de, ilk ürün hasadının da Adana'da yapıldığını bildirdi. İlk hasat döneminde dekarı 2 bin 500 ve 3 bin lira arasında değişen karpuzun fiyatının sürekli gerilediğini belirten Tezcan, ''Hasat yoğunluğuyla birlikte ürünün fiyatı önce dekarda bin TL'ye, kilogram fiyatı ise 25 kuruşa, son dönemde ise 5 kuruşa kadar geriledi. Hatta ürüne fiyat bile veren olmuyor. Tarlada hasat edilmeyen karpuz manavlarda ise kilogramı 20-30 kuruş arasında satılıyor'' dedi. Tezcan, alıcı çıkmaması nedeniyle üreticilerin, ürünü hasat etmeyerek tarlada bıraktığını ifade ederek, ürünün tarlada kalmasının en önemli nedenleri arasında havaların geçen yıllara göre daha serin geçmesine bağladı. Havaların serin geçmesi nedeniyle vatandaşların tatile gitmemeleri nedeniyle turizm beldelerindeki işletmelerden ürüne yeterli düzeyde talep gelmediğini anlatan Tezcan, şöyle konuştu: ''Karpuz soğuk yenilen ve aşırı sıcaklarda vatandaşları serinleten bir meyve. Ancak, bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla havaların serin geçmesi karpuz satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Serin hava nedeniyle vatandaş fazla karpuz tüketmedi. Sonunda ürüne tüccar fiyat bile vermeyince, üretici de hasat etmeyerek tarlada bıraktı. Tarlada kalan ürün hayvanlara yem olacak.''