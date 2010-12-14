-KARPUZ KADAR LİMON YETİŞTİRDİ İSLAMABAD (A.A) - 14.12.2010 - Erkan Yiğitsözlü - Pakistan'ın doğusundaki Sargodha'da bir çiftçinin yetiştirdiği 5,5 kilogram ağırlığındaki limon görenleri şaşırtıyor. Pakistan'da narenciye bölgesi olarak bilinen Sargodha'nın Pir Cumali köyünde yaşayan Nasir Hassan isimli çiftçi ürettiği 5,5 kilogramlık limonun Pakistan'da ve dünyada yetiştirilen en büyük limon olduğunu ileri sürdü. Çiftçi Hassan, bu yıl içinde 5,5 kilogramdan daha büyük bir limonun yetiştirilemediği ve kanıtlanmadığı durumda kendisinin dünyanın en büyük limon üreten çiftçisi unvanına sahip olacağını iddia ederek, bunun için limonu kış sonuna kadar bekleteceğini söyledi. 10 yıldır büyük boy limon yetiştirmek için bahçesinde çalıştığını ancak dev limonun bugüne kadar ürettikleri arasında en büyüğü olduğunu belirten 35 yıllık çiftçi, limon ağacını özel olarak aşıladığı ve ağacın dallarının limonların ağırlığını taşıması için meyvelerin altına iskele kurduğunu ve köylüler tarafından kopartılmaması için ağacı koruma altına aldığını ifade etti. Karpuz büyüklüğündeki limon başkent İslamabad'da yabancıların yoğunlukla yaşadığı bölgede bir manav dükkanında sergileniyor.