-KARPUZ AĞUSTOS'UN ZAM ŞAMPİYONU ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Ağustos ayında marketlerde fiyatı en çok artan ürün karpuz, fiyatı en çok düşen ürün ise soğan oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) yazılı açıklamasında, Ağustos ayındaki, üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 393'lere ulaştığı, ürün grupları itibarıyla bakıldığında ise bu oranın yaş sebze ve meyvede yüzde 260,7, kurutulmuş ürünlerde yüzde 392,8, baklagillerde yüzde 290,9, pirinçte yüzde 166,4'lere, hayvansal ürünlerde yüzde 203'lere kadar çıktığı kaydedildi. Açıklamaya göre, Ağustos ayındaki market fiyatlarına bakıldığında, limon, kavun, nohut, yumurta, süt, tavuk eti, toz şeker ve pirinç fiyatlarında değişim görülmedi. Yeşil mercimekte yüzde 0,4, kuru incirde yüzde 0,7, kuru fasulyede yüzde 1,5, armutta yüzde 3,7, havuçta yüzde 4,4, fındıkta yüzde 4,5, kuru üzümde yüzde 5,3, patateste yüzde 15, soğanda ise yüzde 20,1 fiyat düşüşleri görüldü. Buna karşılık, karpuzda yüzde 100,4, salatalıkta yüzde 58,3, yeşil fasulyede yüzde 46,4, sivri biberde yüzde 30,6, domateste yüzde 25,6, patlıcanda yüzde 24,8, şeftalide yüzde 9,5, kuru kayısıda yüzde 7,5, dana etinde yüzde 7,1, elmada yüzde 6,4, kuzu etinde yüzde 5,7, kırmızı mercimekte ise yüzde 0,7 fiyat artışı oldu. Ağustos ayındaki ''üretici fiyatlarına'' bakıldığında ise nohut, pirinç, kuru kayısı, yumurta, süt ve kuzu etinde fiyat değişimi olmadığı, karpuzda yüzde 177,5, salatalıkta yüzde 89,2, kavunda yüzde 54,2, sivri biberde yüzde 52,6, yeşil fasulyede yüzde 50, patlıcanda yüzde 49,1, domateste yüzde 31,7, patateste yüzde 21,9, kuru üzümde yüzde 14,9, elmada yüzde 14,8, havuçta yüzde 9,8, limonda yüzde 9,6, dana etinde yüzde 2,7, kırmızı mercimekte ise yüzde 1,9 fiyat artışı olduğu görüldü. Buna karşılık, armutta yüzde 4,6, şeftalide yüzde 5,1, yeşil mercimekte yüzde 5,9, kuru fasulyede yüzde 16,7, fındıkta yüzde 18,1, kuru incirde yüzde 23,1, soğanda ise yüzde 27,7 fiyat düştü. Kuru fasulye ve soğanda ürün rekoltesindeki artışa bağlı olarak fiyatın düştüğü, kuru incirdeki fiyat düşüşünde ihracatın henüz başlamamasının etkili olduğu belirtildi. -''DÜŞÜŞ MARKETLERE YANSIMADI''- Başta karpuz olmak üzere yaş sebze meyvede görülen fiyat artışında, yaz döneminde meydana gelen iklim değişikliklerinin etkili olduğu kaydedilen açıklamada, Ağustos ayındaki yüksek sıcaklıkların açıkta yetiştirilen ürünlerde yanmaya yol açtığı ifade edildi. Karpuz fiyatının artışında havaların sıcak gitmesi ve Ramazan ayı dolayısıyla talebin artmasının da etkili olduğu belirtildi.