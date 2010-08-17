-KARPATY YARIN İSTANBUL'A GELECEK İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Ukrayna'nın Karpaty takımı, yarın İstanbul'a gelecek. Öğle saatlerinde İstanbul'da olacak Karpaty ekibi, maçın hazırlıklarını saat 20.00'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapacağı idman ile tamamlayacak. Karpaty Teknik Direktörü Oleg Kononov, Ali Sami Yen Stadı Basın Odası'nda saat 19.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, yarın saat 19.15'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Sarı-kırmızılılar, basın toplantısının ardından tesislerde yapacağı antrenmanla Karpaty maçının hazırlıklarını tamamlayacak.