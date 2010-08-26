Karpaty Lviv: 1 - Galatasaray: 1

T24 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray Ukrayna deplasmanında Karpaty Lviv'e konuk oldu.





İLK YARI

Dakika 1. Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Galatasaray başladı

Dakika 3. Sol kanattan Hakan Balta ceza sahasına ortasını yaptı defans topu kornere gönderdi

Dakika 4. Serdar korneri ceza sahasına orta olarak kullandı defansdan dönen top Ayhan'ın önüne düştü Ayhan kaleye şutunu çekti top yine defandan döndü

Dakika 6. Hakan Balta sağ kanattan getirdiği topu Arda'ya verdi Arda topu ceza sahasına indirdi defans topu uzaklaştırdı

Dakika 8. Khudobyak aldığı topla süratle yarı sahasyı geçti ceza sahasına doğru ilerlerken Ayhan kademeye girdi Khudobyak'ı yere indirdi hakem faulü verdi

Dakika 10. Kuznetsov sağ kanattan etkili bir şekilde gelirken kademeye yine Ayhan girdi Kuznetsov yerde kaldı faul bekledi hakem faulü verdi Mustafa Sarp bu karara sert tepki gösterdi

Dakika 11. Ceza sahasında Servet ve Neill ikilisinin anlaşmazlığında top Kuznetsov'un önünde kaldı pasını arkadaşı Tkachuk'a verdi o topa vuramayınca Servet tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 14. Arda serbest vuruşu ceza sahasına orta olarak kullandı Hakan ceza sahasında topu kontrol etti müsait durumda kaleye şutunu çekti top defansdan döndü

Dakika 16. Arda sol kanattan süratli bir şekilde geldi ceza sahasına girdi Mustafa Sarp'a pasını verdi Mustafa topa istediği gibi vuramadı defans topu uzaklaştırdı

Dakika 17. Baros topla ceza sahasında buluştu 3 defans oyuncusu arasında topa vurdu top az farkla kornere çıktı

Dakika 17. Arda korneri kullandı Mustafa Sarp yükseldi vurdu top farklı bir şekilde dışarı çıktı

Dakika 19. Zenjov ceza sahası yayının önünde topu kontrol etmek istedi Ali Turan araya girdi topu uzaklaştırdı

Dakika 21. Baros ceza sahasının hemen önünde topu önüne aldı Tubic yatarak Baros'un topa istediği gibi vurmasını önledi

Dakika 23. Tkachuk sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı Kuznetsov yükseldi kaleci Ufuk çıkıp topu kontrol etti

Dakika 24. Fedetskiy ceza sahasındaki Golodyuk'a güzel bir pas attı Golodyuk ceza sahasında topu kontrol etti Ufuk Golodyuk'un açısını kapattı Golodyuk topun kontrolünü kaybetti çektiği şut Ufuk'tan kornere çıktı

Dakika 29. Galatasaray ceza sahasına atılan uzun ara pasına Neill son anda yatarak müdahale etti top taca gönderdi

Dakika 30. Ali Turan sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Arda'nın olmadığı nir noktaya giden top direkt dışarı çıktı

Dakika 33. Zenjov orta sahadan aldığı topla çalımlarla ceza sahasına kadar girdi Servet müdahale etti top kornere çıktı

Dakika 34. Kornerden gelen top Fedetskiy'in önünde kaldı çaprazdan kaleye şutunu çekti kaleci Ufuk uçarak bu şutu kurtardı

Dakika 35. Tkachuk korneri kullandı Ufuk çıktı topu almak istedi ellerinin arasından topu kaçırdı defansımız tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 36. Bu dakikalarda Karpaty'nin baskıları arttı üst üste kornerler kullanıyorlar, Khudobyak'ın kullandığı korner atışını Barış kafa ile uzaklaştırdı

Dakika 37. İkili mücadelede Golodyuk yerde kaldı kalkamadı hakem oyunu durdurdu

Dakika 39. Hakem oyunu tekrar başlattı Golodyuk ayağa kalktı maça devam edebilecek

Dakika 40. Hakan Balta Fedetskiy ikili mücadelesinde Fedetskiy yerde kaldı hakem oyunu durdurdu faul kararı verdi, bu pozisyonda Hakan hakemden sarı kart gördü

Dakika 45. İlk yarıya 3 dakikalık extra uzatma süresi eklendi

Dakika 45+3 Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı





İKİNCİ YARI

Dakika 46. İkinci yarıya ev sahibi Karpaty Lviv başladı

Dakika 46. İkinci yarıya Galatasaray hızlı başladı sol kanatta Arda pasını Hakan Balta'ya verdi Hakan'ın ceza sahasına ortasında Karpaty defansı son anda tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 49. Galatasaray'da Loric Cana oyuna girerken Serdar Özkan oyundan alındı

Dakika 50. Zenjov ceza sahasının dışından kaleye şutunu çekti defansa çarpan top Ufuk'u yanılttı ama Ufuk çabuk davrandı topu uzaklaştırdı

Dakika 53. Orta sahadan Kuznetsov'a uzun bir pas atıldı birebir pozisyonda Servet daha hızlı davrandı topu taca gönderdi

Dakika 56. Kozhanov sağ kanatta topu kontrol etti Servet kendisini karşıladı korner çizgisi üstünde Servet'e çalım atmak istedi Servet topu kaptı tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 57. Kuznetsov etkili bir şekilde geldi ceza sahasına girmek üzereyken Servet kademeye girdi topu uzaklaştırdı

Dakika 58. Arda uzun bir pasla Baros'u topla buluşturmak istedi Milosevic araya girdi tehlikeyi büyümeden uzaklaştırdı

Dakika 59. Hakan Balta sol kanattan ceza sahasına ortaladı Barış topun gelişine vurdu kaleci uzanarak son anda topu kornere çeldi

Dakika 62. Barış sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı top Arda'nın olduğu yerin çok uzağına düşünce defans topa dokunmadı top dışarı çıktı

Dakika 64. Hakan Balta sağdan ceza sahasına ortasını yaptı Baros'dan önce defans topa dokundu tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 67. Zenjov sol kanattan süratli bir şekilde geldi Neill kendisini karşıla ikili mücadelede Zenjov yerde kaldı Neill topu kontrol etti ama hakem Neill'in hareketine faul kararı verdi

Dakika 70. Barış ceza sahasında topu kontrol etti defans oyuncusunu oyundan düşürdü müsait durumda iken şutunu çekmek istedi topa vuramadı pozisyon değerlendiremedi defans topu uzaklaştırdı



LVİV 10 KİŞİ KALDI

Dakika 71. Kuznetsov Ali Turan ikili mücadelesinde Kuznetsov'un ayağı Ali Turan'ın suratına geldi Ali yerde kaldı ortalık karıştı hakem araya girdi oyuncuları ayırdı Kuznetsov'a kırmızı kartı gösterdi

Dakika 73. Tedavisi tamamlanan Ali oyuna dahil oldu

Dakika 74. İkili mücadele sonrasında Servet hakemden sarı kart gördü

Dakika 74. Galatasaray'da Mustafa Sarp'ın yerine Aydın oyuna girdi

Dakika 75. Ali Turan hakemden sarı kart gördü

Dakika 79. Lviv'de Kopolovets oyuna girerken Kozhanov oyundan alındı

Dakika 80. Zenjov ceza Servet'i çalımlayarak ceza sahasına girdi Ufuk ile karşı karşıya iken Neill son anda araya girdi topu kaptı ve tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 81. Ali Turan oyundan çıkarken yerine Emre Çolak oyuna girdi

Dakika 84. Soldan yapılan ortaya Emre koştu yetişti çıkmadan topu ceza sahasına çevirdi Cana topu kapmak istedi defans oyuncusu kendisini yere attı kalkmadı hakem faul kararı verdi

Dakika 86. Barış sağ kanattan ceza sahaısna ortasını yaptı Miloseviç topu taca gönderdi

Dakika 88. Defansdan dönen topa Cana rövaşata ile topu kaleye göndermek istedi defansa çarpan top kalecinin üstünden dışarı çıktı ama hakem Cana'nın hareketine faul kararı verdi

Dakika 89. Lviv'de Zenjov oyundan çıkarken yerine Batista girdi

Dakika 89. Yavaş hareketlerinden dolayı kaleci Tlumak hakemden sarı kart gördü



GOL

Dakika 90. Kaptan Arda orta sahadan enfes bir pasla Aydın'ı pozisyona soktu Aydın topu aldı ceza sahasına girdi kaleciyi avladı ve bizi 1-0 öne geçiren golü attı

Dakika 90+3 Orta sahadan atılan uzun orta Hakan Balta'ya çarptı top dışarı çıkmak üzereyken Khudobyak topu çevirdi Ufuk uzanamadı Fedetskiy bizi üzen golü attı. 1-1

Dakika 90+4 Sevincini abartan Fedetskiy hakemden iknici sarıdan kırmızı kart gördü

Dakika 90+5. Hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı maçı bitirdi





Karpaty Lviv: Tlumak, Milosevic, Tubic, Kozhanov, Zenjov, Khudobyak, Golodyuk, Tkachuk, Fedetskiy, Kuznetsov, Avelar



Galatasaray: Ufuk, Neill, Ali Turan, Barış, Arda, Baros, Mustafa Sarp, Ayhan, Hakan Balta, Servet, Serdar Özkan



MAÇTAN NOTLAR



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off rövanşında Ukrayna’nın Karpaty takımıyla yaptığı maça, ilk karşılaşmaya iki değişiklikle çıktı.



Sakatlıkları nedeniyle İstanbul’da bırakılan Pino, Elano, Sabri ve Çağlar da maçta oynayamadı.



Teknik direktör Frank Rijkaard, ilk maçta ilk 11’de yer verdiği Mehmet Batdal’ın yerine Baros’u sahaya sürerken, aynı maçta oynayan ancak sakatlanan Kewell’ın yerine ise Serdar Özkan’ı oynattı.(Milliyet)



