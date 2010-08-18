-KARPATY, GALATASARAY MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Karpaty, hazırlıklarını tamamladı. Karpaty takımının Ali Sami Yen Stadında teknik direktör Oleg Kononov yönetiminde yaptığı antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Ukrayna ekibinde sakatlıkları bulunan Igor Oshchypko, Andriy Tkachuk ve Alexander Guruli ile sarı kart cezalısı Nemanja Tubic'in Galatasaray karşısında forma giyemeyecekleri belirtildi. Galatasaray-Karpaty karşılaşması Ali Sami Yen Stadında saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Mark Clattenburg yönetecek.