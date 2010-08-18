T24 LogoT24 Logo
Spor

KARPATY, GALATASARAY MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A)

18 Ağustos 2010 23:29

-KARPATY, GALATASARAY MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Karpaty, hazırlıklarını tamamladı. Karpaty takımının Ali Sami Yen Stadında teknik direktör Oleg Kononov yönetiminde yaptığı antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Ukrayna ekibinde sakatlıkları bulunan Igor Oshchypko, Andriy Tkachuk ve Alexander Guruli ile sarı kart cezalısı Nemanja Tubic'in Galatasaray karşısında forma giyemeyecekleri belirtildi. Galatasaray-Karpaty karşılaşması Ali Sami Yen Stadında saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Mark Clattenburg yönetecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24