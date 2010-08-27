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Spor

KARPATY: 0

27 Ağustos 2010 02:00

-KARPATY: 0 - GALATASARAY: 0 (İLK YARI) LVİV (A.A) - 26.08.2010 - Taşkın Çamkıran - UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Galatasaray ile Ukrayna'nın Karpaty takımı ilk yarıyı 0-0 kapattı.  İlk yarıda kontrollü oynamaya çalışan Galatasaray, rakip sahada fazla varlık gösteremedi. Sert oynayan rakibi karşısında oyun kurmakta  zorluk çeken sarı-kırmızılılar, Karpaty'nin üst üste ataklarını savuşturmayı başararak ilk yarıyı gol yemeden kapattı. Karşılaşmaya taraftarının müthiş desteği ile hızlı başlayan Karptay, sürekli olarak atak oynamaya çalıştı.  Üst üste atak geliştiren Karpaty, Galatasaray karşısında gol bulmayı başaramadı. 14. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Arda'nın pasında yakın mesafeden Mustafa kötü bir vuruş yapınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 23. dakikada ani gelişen atakta Zenjov bir anda kaleci Ufuk ile karşı karşıya kaldı. Ufuk'un açısını kapattığı Zenjov'un vuruşunda, kaleciden dönen top yine kendisine çarparak auta gitti. 33. dakikada ceza sahası içinde Fedetskyy'nin plase vuruşunu kaleci Ufuk iki hamlede önledi ve ilk yarı, başka tehlikeli atak olmayınca 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Stat: Ukrayna Hakemler: Thorsten Kinhofer, Christoph Bornhost, Christian Fisher (Almanya) Karptay: Tlumak, Fedetskyy, Milosevic, Tkachuk, Tubic, Avelar, Golodiuk (Dk. 41 Guruli), Khudobyak, Kozhanov, Kuznetsov, Zenjov Galatasaray: Ufuk, Ali, Neill, Servet, Hakan, Barış, Ayhan, Mustafa, Serdar, Baros, Arda Sarı kartlar: Dk. 3 Fedetskyy (Karpaty), Dk. 38 Hakan, Dk. 41 (Galatasaray)

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