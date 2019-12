-KAROYAN: HRİSTOFYAS'A BASKI YAPILDI LEFKOŞA (A.A) - 19.11.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Meclis ve Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında dün yapılan üçlü görüşme öncesinde ve görüşme sırasında Rum lider Hristofyas'a, geçmişte eski Rum lider Tasos Papadopulos'a yapıldığı gibi ''baskı yapıldığını'' iddia etti. Karoyan, Rum meclisinde yaptığı açıklamada, ''Resmi ağızlardan olmamakla beraber, New York görüşmesi sırasında ve sonrasında Başkan Hristofyas'a, baskı yapılarak dörtlü konferansın dayatıldığı, ancak Hristofyas'ın bunu kabul etmediği bilgisini aldım'' dedi. ''Hepimiz, Başkan Hristofyas'ın Kıbrıslı Türk liderle BM Genel Sekreteri'nin huzurunda dün yaptığı görüşmenin zor bir görüşme olacağını biliyorduk'' diyen Marios Karoyan, ''Hepimiz başından beri, metotlamaların, uluslararası camianın bazı güçlü ülkelerinin ve Genel Sekreter'in bazı yakın çalışma arkadaşlarının hareketlerinin bilinci ile bu görüşmenin gebe olduğu tehlikeler konusunda uyarmıştık'' dedi. Sözünü ettiği unsurların, çeşitli şekillerde, BM'nin rolünü artırmak ve ona, bazı köprü kurucu önerilerde bulunma, takvimler koyma ve hatta bir çeşit hakemlik yapma olanağı sağlamak istediklerini savunan Karoyan, ''dörtlü konferansla ilgili baskılar ve metotlamalar da biliniyor'' ifadesini kullanarak, şöyle devam etti: ''Resmi ağızlardan değil ama, görüşme öncesinde de sonrasında da çeşitli şeylere kalkıştıklarına dair bilgi aldım. Bana ulaşan bilgiye göre uluslararası camiadan, bana müteveffa Tasos Papadopulos'un New York'ta gördüklerine benzer baskıları hatırlatan güçlü baskılar oldu. Yine resmi ağızlardan duymadım ama, görüşme sırasında dörtlü konferans dayatılmaya çalışıldığı bilgisini de aldım ve bana göre Başkan Hristofyas bu talebi reddederek ve söylendiğinde kendi argümanını ortaya koyarak doğru yaptı. Hemen sonuç çıkarmaya kalkmayalım, çünkü bunlar daha ilk tepkilerdir. Çok daha net bir görüntü elde etmek için BM Genel Sekreteri'nin açıklamasının ötesinde, ne konuşulduğu konusunda bilgi almamız gerekir. Biz, Başkan Hristofyas'tan bilgi almayı bekleyeceğiz.'' Öte yandan, Kıbrıs Rum yönetimi Sözcü Stefanos Stefanu da, New York'taki üçlü görüşmeyle ilgili olarak ''ne takvim vardı, ne hakemlik'' ifadesini kullandı. New York'ta Hristofyas'a eşlik eden Stefanu, Rum radyosuna yaptığı açıklamada, ''Planlanan, Kıbrıs aidiyetindeki aynı prosedür çerçevesinde çabanın hızlandırılmasıdır'' dedi. Dünkü görüşmede bütün konular üzerinde görüş alış verişinde bulunulduğunu, ancak detaylara girilmediğini, bunun Kıbrıs'ta, iki toplum lideri tarafından yapılacağını belirten Rum Sözcü, Genel Sekreter'le Ocak ayı sonunda Cenevre'de yapılacak yeni ortak görüşme konusuna da değinerek, şunları kaydetti: ''BM, görüş birliği sağlanıp sağlanamayacağını ve ileriye doğru adım atılıp atılamayacağını görmek istiyor. Çaba, anlaşmazlıkların aşılması çabasıdır. Açık konular var, bazı anlaşmazlıklar olan ve görüşülecek konular da var. Koordineli bir görüşme yapılacak ve görüş birliğine varılıp varılamayacağı ortaya çıkacak.''