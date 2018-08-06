Karolin Fişekçi: Bakanlığa göre 33 haftalık hamileymişim

Ressam Karolin Fişekçi Büyükçekmece’de gittiği bir özel hastanenin yanlış veri girmesi sonrasında 33 haftalık hamile görüldüğünü belirtti.

Fişekçi, yaşananlarla ilgili olarak, “Devlete daha doğrusu Sağlık Bakanlığı’na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece’de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler ve iki haftadır 45 kiloluk ben ve Sağlık Ocağı karnım burnumda hamile olmadığımı anlatıyoruz" dedi.

Fişeçi şöyle devam etti:

"Bugün kan istediler inandırmak için… Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocağı’nın sıkıştırıyormuş neden bu hamile kadının kontrollerini yapmadın diye… Kaç haftadır uğraşıyoruz. İşin kritik kısmı, birkaç hafta sonra devlete göre doğurursam ‘nerede bebek?’ diye soruşturma açılırmış… Bebek cinayetinden. Hale bak!”