Karnına sardığı 2 kilo 900 gram eroinle yakalandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 1 ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 41 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 7 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sırasında bir kişinin üzerinde yapılan aramada karnına sarılı halde 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele ile yaptıkları çalışmalarda bir ay içerisinde 2 kilo 900 gram eroin, 1 kilo 500 gr esrar, 1 kilo afyon sakızı, 28,74 gram bonzai, 86 ecstasy hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 41 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin yaptıkları operasyon ve yol kontrolleri sırasında üzerinde arama yapılan bir kişinin karnına sarılı halde 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu paketlerini karnına bantlayan kişi, polisin dikkatinden kaçamadı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin süreceği kaydedildi.



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